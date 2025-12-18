На Вінниччині від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю – Генеральний прокурор

На Вінниччині помер хлопчик, який не їв щонайменше два місяці

Прокуратура оголосила підозру матері дитини та працівникам соціально-медичних служб

У Вінницькій області хлопчик з інвалідністю віком 10 років помер від голоду. Дитина жила в малозабезпеченій сім'ї та тривалий час мала погіршення стану здоров'я, однак соціальні служби не вилучили її з родини. Про це пише «Главком» із посиланням на допис генерального прокурора Руслана Кравченка.

Генеральний прокурор розповів, що хлопчик не їв щонайменше два місяці, через це стан дитини лише погіршувався, а його матір не зверталася за медичною допомогою. Крім цього, з травня 2025 року хлопчик перестав ходити до школи.

Працівники соціальних та медичних служб відвідували родину та бачили, де та в яких умовах живе дитина. Також служби документували стан здоров'я хлопчика, який значно погіршився. «Але не зробили нічого, що могло б урятувати життя. Дитину не вилучили. Лікування не забезпечили. Захисту не надали. За даними слідства, саме поєднання дій матері та бездіяльності служб призвело до смерті хлопчика», – розповів прокурор.

Відомо, що матері померлого хлопчика оголосили про підозру «в залишенні в небезпеці, що спричинило смерть дитини та невиконання батьківських обов’язків». Також до суду було подано клопотання про тримання підозрюваної під вартою. Раніше жінку вже притягували до відповідальності за невиконання батьківських обов’язків.

Генеральний прокурор заявив, що підозри також оголошено низці працівників служб, які відвідували родину та не запобігли загибелі хлопчика.

Прокуратура оголосила підозри:

– працівнику соціальної служби, закріпленому за сім’єю за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дитини, що спричинило смерть.

– сімейному лікареві за неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

Руслан Кравченко додав, що хлопчик помер не від хвороби, а від байдужості дорослих людей. «Моя позиція чітка: кожен, хто бачив і промовчав, хто знав і не діяв, хто мав повноваження і не використав їх понесе відповідальність. Дана справа перебуває на моєму особистому контролі. Ця смерть дитини не «трагічний випадок». Це злочин», – написав генпрокурор.

Раніше «Главком» розповідав, що на Вінниччині слідчі Гайсинської поліції повідомили про підозру жінці, яка розбещувала малолітню доньку та розповсюджувала за її участі порнографію. Під час проведення першочергових слідчих дій працівники поліції вилучили матеріали порнографічного характеру з мобільного телефону підозрюваної. За це жінці загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, як на Вінниччині у селі Іванівці Барської громади в будинку багатодітної родини виникла пожежа. Восьмирічна дівчинка запалила свічку й залишила її без нагляду, внаслідок чого зайнялося крісло. Мати та старша донька намагалися самотужки загасити вогонь, але він швидко охопив кімнату.