На Львівщині арештували священника за торгівлю зброєю



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Священник на Львівщині робив із травматичної зброї бойову, і це ж не вперше

Священнику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі

Поліцейські на Львівщині затримали 48-річного священнослужителя, який купував стартові й травматичні пістолети, перероблював їх на бойові та продавав. При цьому чоловіка вже вдруге впіймали на незаконному поводженні зі зброєю.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ України.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що чоловік у власному помешканні організував зброярню. Через інтернет він купував стартові, шумові пістолети та макети інших видів зброї, яку перероблював на бойову, а ще — виготовляв набої до цих пістолетів.

Свій крам священнослужитель потім збував онлайн, а для того, щоб його не впіймали, використовував фіктивні анкетні дані.

Поліція зазначає, що чоловіка вже затримували за незаконне поводження зі зброєю в грудні 2018 року. Його пізніше засудили до п’яти років позбавлення волі, але пізніше звільнили достроково.

Наразі правоохоронці здійснюють обшуки за місцем проживання священнослужителя, а також у його покупців зброї на Львівщині, Київщині та Черкащині. Уже вилучили вісім пістолетів, рушницю, 15 магазинів, шість глушників, 165 набоїв, світлошумові гранати та інші елементи зброї.

Правоохоронці збираються взяти священнослужителя під варту. За його дії йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.