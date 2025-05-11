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Викрадений росіянами ексмер Херсона відмовився від обміну на користь хворого полоненого

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Викрадений росіянами ексмер Херсона відмовився від обміну на користь хворого полоненого
Володимира Миколаєнка росіяни викрали у квітні 2022 року
фото з відкритих джерел

Миколаєнка незаконно утримують у виправній колонії №7 міста Пакіно Володимирської області

Колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка, якого росіяни викрали у квітні 2022 року, мали обміняти, але він поступився місцем тяжкохворому полоненому. Як інформує «Главком», про це розповіла його племінниця Ганна Коршун-Самчук під час спеціального заходу в ОБСЄ, організованого «Медійною ініціативою за права людини» спільно з Ukrainian Legal Advisory Group, Центром прав людини Zmina та Кримською правозахисною групою.

За її словами, нині Миколаєнка незаконно утримують у виправній колонії №7 міста Пакіно Володимирської області. «У цій пенітенціарній установі посадовця тримають у нелюдських умовах та без надання медичної допомоги», – цитує жінку Zmina.

Також досі відсутня інформація, у якому саме статусі утримують чоловіка, чи висунули йому обвинувачення або призначення покарання.

Звільнені полонені розповіли племінниці, що у 2022 році Володимира планували обміняти, але замість себе він попросив звільнити співкамерника, у якого на нозі була гангрена. Колишній міський голова боявся, що чоловік через важкий стан здоров’я може не вижити в полоні. Відтоді росія не включала його до списків на обмін.

Ексглаву Херсона російські військові викрали 18 квітня 2022 року. Як розповідала його дружина Марина, ввечері того дня посадовцеві подзвонив товариш і покликав на зустріч, після того Миколаєнко дзвонив один раз. Більше чоловік не виходив на зв’язок.

Перед тим він отримував погрози від колаборантів, про що розповідав виданню «Мост». Довгий час про нього не було жодної інформації поки представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не підтвердили, що експосадовець перебуває в полоні. 

Володимир Миколаєнко очолював Херсон із 2014 до 2020 року. Він також був учасником місцевого Євромайдану.

Раніше визволений з російського полону боєць заспівав «Ой у лузі червона калина».

Нагадаємо, 6 травня із російського полону повернулися ще 205 українських воїнів. «Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності. Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном», – йдеться у повідомленні президента.

Згодом Держприкордонслужба показала щемливе відео з обміну полоненими. На відео видно, як один зі звільнених бійців радіє, що повернувся в Україну. Він вигукнув: «Я вдома! Я вдома!».

Також 19 квітня із російського полону повернулися ще 277 українських воїнів. Як інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, cеред звільнених Захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.

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Теги: права людини Херсон військові полон Володимир Миколаєнко

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