Львів презентував оновлений проєкт меморіалу Героїв України (фото)

На вході до меморіалу будуть викарбувані слова загиблого воїна та поета Максима Кривцова

Львівська міська рада презентувала фінальний проєкт меморіального комплексу, над яким рік працювали архітектори разом із родинами полеглих, громадськістю та фахівцями. Про це повідомляє Главком з посиланням на міського голову міста Андрія Садового.

На вході до меморіалу будуть викарбувані слова загиблого поета та військовослужбовця Максима Кривцова: «Коли мене запитають, що таке війна, я без роздуму відповім – імена». Комплекс складатиметься з кількох елементів: церемоніальної зони, простору поховань, стіни памʼяті з іменами та портретами загиблих і тих, кого не вдалося поховати.

Фінальний проєкт меморіального комплексу у Львові фото: Facebook/Андрій Садовий

«Буде й колумбарій, а поруч невелика водойма – як символ спокою та плинності життя. Простір тиші – місце, де можна побути наодинці з собою, сховатись від людських очей. Передбачена також дзвіниця – невідʼємний елемент військового кладовища», – розповів Садовий.

Центральним монументом стане янгол, витесаний у камені. Він проявляється лише тоді, коли на нього падає світло. «Ми бачимо янгола, але не можемо до нього доторкнутися. Як і до памʼяті», – пояснює мер.

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Комплекс складатиметься з кількох елементів фото: Facebook/Андрій Садовий

Нагадаємо, у 2024 році у Львові завершився архітектурний конкурс на меморіальний комплекс військових поховань Героїв України на вул. І. Мечникова, який тривав три місяці. Окрім зони поховань тут планують облаштувати меморіальний сквер, музей, монумент невідомому солдату, каплицю та колумбарій – місце для захоронення урн з прахом. Переможцями конкурсу стала команда архітекторів з Хмельницького – Віктор Голубєв та Дмитро Райфшнайдер. Їх проєкт – це концепція. Її ще будуть доопрацьовувати з членами дорадчої ради, до якої входять військові, родини загиблих та представники духовенства і з якими напередодні зустрічались архітектори.

За проєктом намогильні споруди на цвинтарі пропонують виконати з білого архітектурного бетону із вкрапленнями натурального каменю («терраццо»). На надгробному камені буде місце для фотографії та імені з роками життя полеглого. Разом із надгробним каменем буде місце для розміщення квітів та лампадок. Також збоку біля могил облаштують невеличкі місця для сидіння уніфікованого дизайну.

До слова, Міністерство у справах ветеранів надало роз'яснення щодо того, хто має право бути похованим на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК). Зазначається, що ч. 1 ст. 15-1 Закону України «Про поховання та похоронну справу» визначено вичерпний перелік осіб, хто має право бути похований на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Окрім того, на кладовищі можуть здійснюватися перепоховання видатних борців за незалежність України у XX столітті. Особи, що мають право бути похованими на НВМК, урна з прахом яких похована в колумбарній ніші на інших кладовищах, можуть бути перепоховані в колумбарії на Національному військовому меморіальному кладовищі в порядку, затвердженому Кабінетом міністрів.