Болгарські митники знайшли 170 кг наркотичних речовин у бананах з Еквадору

Наркотики були у 150 пакунках, захованих за фабричною стінкою в одному з контейнерів для фруктів

Прикордонники конфіскували близько 170 кг кокаїну на судні, що перевозило банани з Еквадору. Про це повідомляє АР.

Окружний прокурор Георгій Чинев заявив, що наркотики були заховані в контейнері для фруктів на вантажному судні Madison 2, яке також робило зупинку на Мальті. Він оцінив вартість вилученого наркотику у 6,2 мільйона євро (6,8 мільйона доларів).

За словами голови митниці Петі Банкової, це було найбільше вилучення наркотиків у порту Бургаса. За її словами, наркотики були у 150 пакунках, захованих за фабричною стінкою в одному з контейнерів для фруктів.

Розпочато розслідування щодо імовірних одержувачів кокаїну, яким може загрожувати до 20 років ув'язнення, якщо їх визнають винними у контрабанді наркотиків.

Болгарія, яка останніми роками вживає заходів для боротьби з наркоторгівлею, вважається транзитним пунктом для кокаїну з Латинської Америки на контрабандному маршруті до Західної Європи.

Нагадаємо, у Нідерландах митники знайшли 250 кг в порту Роттердама, наркотики були заховані серед винограду.

Зазначається, що контейнер прибув з Чилі та призначався для компанії, що у місті Ріддеркерк. Припускають, що компанія не має жодного стосунку до вантажу. Правоохоронці продовжують розслідування. Наркотики були знищені.

Раніше в Іспанії, у порту міста Альхесірас поліція вилучила рекордну для країни кількість кокаїну – 9,5 тонн. Наркотики були заховані серед коробок із бананами в транспортному контейнері з Еквадору.

На коробках було понад 30 різних логотипів, що відповідають різним європейським злочинним угрупованням, які мали отримати кокаїн, а також напис «Гітлер».

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