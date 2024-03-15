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СБУ заблокувала поставки комплектуючих до зброї окупантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ заблокувала поставки комплектуючих до зброї окупантів
Служба безпеки здійснює перекриття ланцюгів поставок комплектуючих до російської зброї
фото з відкритих джерел

СБУ зупинила поставку сервомоторів для виробництва 1,6 тис. «Шахедів» і 4 тис. мікросхем для крилатих ракет

Кіберфахівці Служби безпеки України системно працюють і вже мають результати у блокуванні поставок комплектуючих до російської зброї, зокрема деталей для виробництва «Шахедів» і мікросхем для крилатих ракет. Про це розповів начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в ефірі телемарафону.

«Ми здійснюємо перекриття ланцюгів поставок комплектуючих до російської зброї. Один із прикладів – вже заблокували поставку сервомоторів для виробництва 1600 «Шахедів» і 4000 мікросхем для крилатих ракет», – повідомив він.

Окрім того, Вітюк розповів, що кіберфахівці працюють на лінії фронту над знищенням ворожих систем радіоелектронної боротьби й радіоелектронної розвідки, а також над перехопленням ворожих безпілотників, які координують ракетні та артилерійські удари по Силах оборони.

За словами представника СБУ, розвідувальна інформація, отримана Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ), допомагає запобігти людським жертвам. Так само як і відбиття кібератак.

Так, за два роки повномасштабної війни СБУ відбила майже 10 тис. кібератак, більшість з яких – ще на початковій стадії. Ці кібератаки мали різну мету: розвідувальну, деструктивну, психологічного впливу або комбіновану.

Нагадаємо, Служба безпеки України веде системну діяльність по підриву ключових галузей Росії, які приносять ворогу гроші для ведення війни.

До слова, НАТО вважає, що Росія, ймовірно, зможе підтримувати свої військові дії в нинішніх масштабах ще від двох до п'яти років.

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Теги: війна СБУ зброя росія

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