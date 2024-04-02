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Спільна операція СБУ та розвідки: нові деталі атаки на нафтопереробний завод у Татарстані

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Спільна операція СБУ та розвідки: нові деталі атаки на нафтопереробний завод у Татарстані
Унаслідок обстрілу дрона виникла пожежа
фото з відкритих джерел

Далекобійний дрон атакував установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську

Нічна атака на нафтопереробний завод (НПЗ) в Татарстані була спільною операцією Служби безпеки України (СБУ) та Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела.

Згідно з даними джерел, «бавовна» в Татарстані була спільною операцією СБУ та Головного управління розвідки. Далекобійний дрон атакував установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, внаслідок чого так виникла пожежа.

Також зазначається, що потужність установки склала 8 млн тонн нафти. Це, зі свого боку, складає 2,6% від загальної річної переробки Російської Федерації на рік. Ба більше, вищезгаданий завод входить в 5-у найбільших НПЗ на території країни терориста.

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, безпілотники влучили у нафтопереробний завод «Елаз-Нафтопродукт». Дісталося заводу та гуртожитку. За словами місцевих жителів, о шостій ранку вибухи також були на території особливої економічної зони «Алабуга», яка розташована під містом.

Також відомо, що унаслідок атаки дрона на гуртожиток в Алабузі постраждало семеро студенів.

Спільна операція СБУ та розвідки: нові деталі атаки на нафтопереробний завод у Татарстані фото 1

Зауважимо, що відстань від кордону України до Єлабуги близько 1200 км. 

Теги: нафта розвідка росія СБУ завод

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