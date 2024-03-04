Головна Техно Девайси
search button user button menu button

ЄС оштрафує компанію Apple майже на 2 млрд євро: причина

Катерина Іванова
glavcom.ua
ЄС оштрафує компанію Apple майже на 2 млрд євро: причина
У компанії Apple розкритикували рішення ЄС, заявивши, що оскаржуватимуть його в суді
фото з відкритих джерел

Apple отримала штраф через зловживання панівним становищем на ринку потокових музичних застосунків у власників iPhone та iPad

Європейський Союз сьогодні, 4 березня, оголосив про штраф компанії Apple на 1,84 мільярда євро за порушення антимонопольного законодавства. Про це пише CNN.

Як стало відомо, Європейський Союз оголосив, що накладе штраф за те, що компанія перешкоджала конкурувальним музичним потоковим сервісам, як-от Spotify, повідомляти користувачам iPhone, що вони можуть знайти дешевші способи підписки за межами магазину додатків Apple.

Маргрет Вестагер, комісарка ЄС з питань конкуренції та цифрових технологій, заявила, що Apple «зловживає своїм домінувальним становищем» як дистриб'ютор застосунків для потокового прослуховування музики, додавши, що європейські споживачі не мають «вільного вибору щодо того, де, як і за якими цінами купувати підписки на потокове прослуховування музики».

«Сьогоднішнє рішення підтверджує, що положення Apple про заборону використання сторонніх сервісів становлять несправедливі умови торгівлі, що порушує статтю 102(а) Договору про функціонування Європейського Союзу», – наголошують у Єврокомісії.

Apple відповіла, що рішення Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, було ухвалене незважаючи на те, що «комісія не змогла виявити жодних достовірних доказів шкоди, завданої споживачам, та ігнорує реалії ринку, який є конкурентним і швидко зростає».

У заяві компанії йдеться про те, що розробники додатків «конкурують на рівних умовах» у магазині застосунків Apple.

Європейська комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування проти Apple 2020 року після того, як Spotify подав скаргу на Apple.

У скарзі йшлося про те, що Apple вимагала від шведського музичного стримера та інших постачальників контенту сплачувати 30% збору за купівлі, здійснені через внутрішню платіжну систему Apple, тоді як її власний сервіс Apple Music не повинен був сплачувати цей збір. Spotify також заявив, що Apple заборонила йому ділитися інформацією про угоди про підписку з клієнтами, які користуються iPhone.

Нагадаємо, Європейський Союз готується накласти антимонопольний штраф на компанію Apple у розмірі 500 млн євро за правила App Store, які обмежують конкуренцію.

Стало відомо, що компанія Microsoft стала найдорожчою у світі, обійшовши Apple. Акції Apple піднялися на 0,2%, тоді як акції Microsoft – на 1%. Ринкові показники компаній сягнули 2,875 трильйона доларів та 2,887 трильйона доларів відповідно.

Читайте також: 

Теги: правила Європейський союз Apple прослуховування розслідування штраф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Робот-кур’єр втік з місця ДТП у Фінляндії
Робот-кур’єр втік з місця ДТП у Фінляндії
6 лютого, 21:33
В Україні вигадують все більше екзотичні пропозиції для повернення співвітчизників додому
Батіг чи пряник? Як заманити українців з Європи додому Демографія
6 лютого, 10:00
Малюк: За будь-які незаконні дії має бути покарання
Малюк офіційно прокоментував стеження за редакцією Bihus.Info
6 лютого, 14:47
Прокуратура Парижа виявила, що, не дивлячись на продаж вілли, вона ніколи не виходила з-під контролю «Газпрому»
Суд у Франції конфіскував віллу за 120 млн євро, пов’язану з «Газпромом»
20 лютого, 09:42
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Євросоюз вже виділив на військову підтримку 28 млрд євро
Глава Єврокомісії повідомила, коли Україна отримає обіцяний мільйон снарядів
24 лютого, 20:55
Обидва президенти виграли свої нещодавні праймеріз у Мічигані, однак Байден зіткнувся з певними проблемами
Вибори в США: Трамп обійшов Байдена у потенційному двобої
2 березня, 22:30
Франческо Лоллобриджида вважає, що фермери протестують не проти урядів, а проти рішень Брюсселю
Протести аграріїв у Європі: міністр сільського господарства Італії розкритикував дії Брюсселю
15 лютого, 18:10
За словами Княжицького, польська влада сподівається, що протести на кордоні затихнуть самі по собі
З ким можуть бути найбільші дебати щодо членства України в ЄС – відповідь нардепа
20 лютого, 11:42
СБУ затримала зрадницю, яка наводила російські ракети на Харків і чекала на захоплення міста
Допомагала росіянам за обіцяну «посаду» в окупаційній адміністрації: СБУ затримала колаборантку
29 лютого, 13:32

Девайси

ЄС оштрафує компанію Apple майже на 2 млрд євро: причина
ЄС оштрафує компанію Apple майже на 2 млрд євро: причина
У застосунку «Дія» з'явиться чат-бот на основі ШІ: деталі
У застосунку «Дія» з'явиться чат-бот на основі ШІ: деталі
Буданов пояснив, чому безпілотники ніколи не замінять піхоту
Буданов пояснив, чому безпілотники ніколи не замінять піхоту
Україна наздогнала РФ у виробництві аналогів «шахедів»
Україна наздогнала РФ у виробництві аналогів «шахедів»
Найбільше в історії оновлення IOS для Apple. Чого чекати користувачам iPhone?
Найбільше в історії оновлення IOS для Apple. Чого чекати користувачам iPhone?
Порятунок важкопоранених на фронті. Перший мобільний стабілізаційний пункт відправився на фронт (фото)
Порятунок важкопоранених на фронті. Перший мобільний стабілізаційний пункт відправився на фронт (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Розвідка розповіла, які козирі має кривавий режим Путіна
49K
У Німеччині співробітник консульства РФ напав на жінку, яка принесла квіти до меморіалу в пам’ять Навального
12K
Безпілотник, який перевозив 20 кг вибухівки, упав на «Петербурзький нафтовий термінал»
9064
Десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою
7260
Перемога конкурентки Трампа на праймеріз, Конгрес США готує новий законопроєкт щодо України: головне за ніч
6597
Ввічливий, але п’яний. Столичний прокурор втратив посаду через… повітряну тривогу

Новини

Cекретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони оцінив роботу СБУ при Малюку
Сьогодні, 18:43
«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
Сьогодні, 12:01
В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на 4 березня
Сьогодні, 05:20
Всесвітній день інженерії. Які свята відзначаємо 4 березня
Сьогодні, 00:00
Невеликий дощ та до 16° тепла: прогноз синоптиків на початок тижня
Вчора, 16:37
В Уряді сподіваються покращити ситуацію з боргами на балансуючому ринку електроенергії вже навесні
Вчора, 13:52

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua