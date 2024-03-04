ЄС оштрафує компанію Apple майже на 2 млрд євро: причина

У компанії Apple розкритикували рішення ЄС, заявивши, що оскаржуватимуть його в суді

Apple отримала штраф через зловживання панівним становищем на ринку потокових музичних застосунків у власників iPhone та iPad

Європейський Союз сьогодні, 4 березня, оголосив про штраф компанії Apple на 1,84 мільярда євро за порушення антимонопольного законодавства. Про це пише CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як стало відомо, Європейський Союз оголосив, що накладе штраф за те, що компанія перешкоджала конкурувальним музичним потоковим сервісам, як-от Spotify, повідомляти користувачам iPhone, що вони можуть знайти дешевші способи підписки за межами магазину додатків Apple.

Маргрет Вестагер, комісарка ЄС з питань конкуренції та цифрових технологій, заявила, що Apple «зловживає своїм домінувальним становищем» як дистриб'ютор застосунків для потокового прослуховування музики, додавши, що європейські споживачі не мають «вільного вибору щодо того, де, як і за якими цінами купувати підписки на потокове прослуховування музики».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогоднішнє рішення підтверджує, що положення Apple про заборону використання сторонніх сервісів становлять несправедливі умови торгівлі, що порушує статтю 102(а) Договору про функціонування Європейського Союзу», – наголошують у Єврокомісії.

Apple відповіла, що рішення Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, було ухвалене незважаючи на те, що «комісія не змогла виявити жодних достовірних доказів шкоди, завданої споживачам, та ігнорує реалії ринку, який є конкурентним і швидко зростає».

У заяві компанії йдеться про те, що розробники додатків «конкурують на рівних умовах» у магазині застосунків Apple.

Європейська комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування проти Apple 2020 року після того, як Spotify подав скаргу на Apple.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У скарзі йшлося про те, що Apple вимагала від шведського музичного стримера та інших постачальників контенту сплачувати 30% збору за купівлі, здійснені через внутрішню платіжну систему Apple, тоді як її власний сервіс Apple Music не повинен був сплачувати цей збір. Spotify також заявив, що Apple заборонила йому ділитися інформацією про угоди про підписку з клієнтами, які користуються iPhone.

Нагадаємо, Європейський Союз готується накласти антимонопольний штраф на компанію Apple у розмірі 500 млн євро за правила App Store, які обмежують конкуренцію.

Стало відомо, що компанія Microsoft стала найдорожчою у світі, обійшовши Apple. Акції Apple піднялися на 0,2%, тоді як акції Microsoft – на 1%. Ринкові показники компаній сягнули 2,875 трильйона доларів та 2,887 трильйона доларів відповідно.