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Митники виявили 250 кг кокаїну серед винограду у порту Роттердама

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Митники виявили 250 кг кокаїну серед винограду у порту Роттердама
Правоохоронці продовжують розслідування
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наркотики вартістю у понад €18 млн були знищені

У Нідерландах митники знайшли 250 кг в порту Роттердама, наркотики були заховані серед винограду. Про це повідомляє місцева прокуратура.

«Митники виявили 250 кг кокаїну в порту Роттердама у ніч із неділі на понеділок, 18 березня. Наркотики були заховані серед винограду. Вулична вартість кокаїну становить понад €18 млн», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що контейнер прибув з Чилі та призначався для компанії, що у місті Ріддеркерк. Припускають, що компанія не має жодного стосунку до вантажу. Правоохоронці продовжують розслідування. Наркотики були знищені.

Раніше повідомлялося, що мер Амстердама пропонує легалізувати кокаїн. Халсема наголошує, що ринки наркотичних речовин мають регулюватись, аби підірвати модель доходів «недобросовісних злочинців».

Водночас очільниця міста пояснила, що виступає не за «поспішну легалізацію» кокаїну, а за його регулювання. Зокрема, подібне вже відбувається в пілотному проєкті уряду Нідерландів з вирощування канабісу, де той легально постачається до кав'ярень.

За даними уряду, минулого року число вилучених партій кокаїну в Нідерландах зросла. Найбільшу кількість кокаїну було виявлено в портах Роттердама та Фліссінгена, а торгівля також зросла в аеропортах Нідерландів.

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Теги: наркотики Нідерланди порт

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