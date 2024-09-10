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СБУ затримала експосадовця Куп’янської міськради, який працював на Росію

Наталія Порощук
glavcom.ua
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СБУ затримала експосадовця Куп’янської міськради, який працював на Росію
у червні 2022 року підозрюваний обійняв псевдопосаду в окупаційній адміністрації
фото: СБУ

Під час захоплення міста Купʼянськ чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупантами

Служба безпеки України затримала колишнього посадовця Куп’янської міськради, який після захоплення громади добровільно вступив до місцевої окупаційної адміністрації Росії. Про це повідомляє СБУ та Офіс генерального прокурора.

«На цій «посаді» колаборант займався реконструкцією зруйнованих рашистами будівель для їх подальшої передачі на потреби країни-агресора», – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора зазначає, що реконструкцією чоловік займався фактично тільки на папері, щоб створити у місцевих мешканців враження, що РФ «дбає про людей». Надалі це використовувалось для підготовки російських пропагандистських сюжетів про «відновлення» окупантами житлових будинків, які, згідно з кремлівськими наративами, зруйнувала українська армія.

Після того, як ЗСУ звільнили Купʼянськ чоловік втік до Харкова. Там він отримав статус внутрішньопереміщеної особи та орендував квартиру в обласному центрі, де і був викритий правоохоронцями.

Чоловіку повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, Служба безпеки спільно із Національною поліцією нейтралізували на Чернігівщині диверсійну групу, яка на замовлення спецслужб РФ намагалася знищити об’єкти «Укрзалізниці» у прикордонні. За даними слідства, через підпали релейних шаф та сигнальних установок росіяни сподівалися зірвати перевезення особового складу, техніки та боєприпасів Сил оборони на передову.

Раніше повідомлялося, що у Москві поліція затримала зрадника України, «політолога» та блогера, пропагандиста  Олександра Семченка з Донецька, який активно підтримує Росію в агресії проти України. Він розігрував із себе борця за справедливість, але в результаті сам потрапив у поліцейську дільницю.

До слова, в Одесі поліцейські та СБУ затримали молодиків за підпали понад 15 автомобілів військовослужбовців.

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Теги: СБУ війна росія окупанти окупація окуповані території Україна колабораціонізм Офіс Генерального прокурора

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