Герой України зізнався, чи завжди виконував накази командування

За словами Кирила Вереса, якщо він просив кілька днів, щоб підготуватися до виконання наказу, їх давали

«У армії накази виконуються завжди. Я ніхто майже – не буде мене, буде інший комбат»

Герой України, командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, підполковник Кирило Верес у програмі «Віддушівдушу» зізнався, чи траплялося таке, що він відмовлявся виконувати накази командування.

«Підрозділ жодного разу не відмовлявся виконувати накази, які нам ставили. Якщо я мав сумніви, завжди доводив аргументи, чому це не потрібно робити. Але якщо все ж це доводилося робити, а мені доводилося, я ще ні разу не відмовлявся від бойового наказу, то я, скажімо так, давив на любов до себе, і мені вдавалося зробити по-моєму. Як я це бачу. Як це бачить мій штаб», – пояснив підполковник.

За словами Кирила Вереса, якщо він просив кілька днів, щоб підготуватися до виконання наказу, зробити плацдарм, їх давали.

«У армії накази виконуються завжди. Я ніхто майже – не буде мене, буде інший комбат. Підрозділ же залишиться», – зауважив командир.

Кирило Кирилович Верес – підполковник Збройних сил України. Учасник російсько-української війни. Герой України. Станом на 2015 рік – контррозвідник СБУ. Здійснив затримання – разом із Віктором Ніколюком – російських грушників Єрофєєва і Александрова. Станом на 2016 рік – офіцер 92-ї бригади. Родина проживає в Києві. У березні 2016-го на дружину Ганну і сина вчинено напад. У середині березня 2022 року в ході повномасштабного російського вторгнення майор Кирило Верес організовував оборону населеного пункту Мар'їнка на Донеччині. З лютого 2022 року командир батальйону К-2 54-ї ОМбр, тримав оборону на напрямку Соледар-Сіверськ.

Раніше Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує.

Раніше Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув.

Також Герой України, командир зенітно-ракетного дивізіону «Бук-М1» Ярослав Мельник повідомив, що вік чоловіків, які приходять у його військову частину, становить понад 35 років, 20-річних хлопців значно менше.