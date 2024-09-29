Герой України зізнався, чи завжди виконував накази командування
«У армії накази виконуються завжди. Я ніхто майже – не буде мене, буде інший комбат»
Герой України, командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, підполковник Кирило Верес у програмі «Віддушівдушу» зізнався, чи траплялося таке, що він відмовлявся виконувати накази командування.
«Підрозділ жодного разу не відмовлявся виконувати накази, які нам ставили. Якщо я мав сумніви, завжди доводив аргументи, чому це не потрібно робити. Але якщо все ж це доводилося робити, а мені доводилося, я ще ні разу не відмовлявся від бойового наказу, то я, скажімо так, давив на любов до себе, і мені вдавалося зробити по-моєму. Як я це бачу. Як це бачить мій штаб», – пояснив підполковник.
За словами Кирила Вереса, якщо він просив кілька днів, щоб підготуватися до виконання наказу, зробити плацдарм, їх давали.
«У армії накази виконуються завжди. Я ніхто майже – не буде мене, буде інший комбат. Підрозділ же залишиться», – зауважив командир.
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