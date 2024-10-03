Головна Світ Політика
search button user button menu button

Які країни входять до Коаліції дронів для України: список

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Які країни входять до Коаліції дронів для України: список
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила, що Люксембург вже багато років стабільно підтримує українські збройні сили
фото з відкритих джерел

Коаліція була заснована в лютому 2024 року під час засідання Контактної групи з питань оборони України з ініціативи Литви

Люксембург приєднався до Коаліції дронів, яка тепер складається з 17 країн. Метою цього об'єднання є підтримка України у виробництві та масштабуванні бойових безпілотних літальних апаратів (дронів), зокрема FPV-дронів, що мають забезпечити технологічну перевагу над ворогом. Про це повідомили Міністерство оборони України та міністерство оборони Латвії.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила, що Люксембург вже багато років стабільно підтримує українські збройні сили та тепер буде активно долучатися до розвитку індустрії дронів.

Коаліція була заснована в лютому 2024 року під час засідання Контактної групи з питань оборони України з ініціативи Литви, а координаційну роль відіграє Велика Британія.

За даними Міноборони, Україна вже отримала тисячі дронів від країн-партнерів. Крім того, завдяки спільним зусиллям було зібрано 50 мільйонів євро для закупівлі ще 20 000-30 000 дронів, що суттєво посилить військові спроможності України.

Держави у коаліції дронів

Загалом разом із Люксембургом до коаліції безпілотників доєдналося 17 країн:

  • Велика Британія
  • Латвія
  • Австралія
  • Чехія
  • Данія
  • Франція
  • Естонія
  • Італія
  • Нова Зеландія
  • Канада
  • Литва
  • Нідерланди
  • Польща
  • Україна
  • Німеччина
  • Швеція

Як зазначають у Міноборони Латвії, з моменту заснування коаліції в лютому цього року Латвія забезпечила постачання в Україну 3 тисяч бойових безпілотників різних типів і характеристик. Цього року Латвія виділила 20 мільйонів євро на цілі коаліції безпілотників, а також надає можливості тестування безпілотників для виробників і збройних сил, щоб постійно вдосконалювати технології безпілотників. 

Нагадаємо, країни-учасниці коаліції дронів для України підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає створення спільного фонду на 45 мільйонів євро. Зазначається, що цим документом, підписаним 10 липня, країни створили Загальний фонд коаліції дронів під керівництвом Великої Британії, який зробить можливими спільні закупівлі, а також швидке і ефективне постачання безпілотників в Україну.

Також повідомлялося, що українські виробники безпілотних технологій уперше зможуть долучитися до тендерів, які організовує коаліція дронів у межах Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Читайте також:

Теги: війна Україна Люксембург дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Програш Росії – це негайний кінець влади Путіна
У війні Росії та України немає сценарію win-win
24 вересня, 20:17
Олексій Дмитрашківський показує мешканцям Курщини сюжети про війну в Україні
Хліб, сіль, вода, інсулін та памперси. Як працює військова комендатура на Курщині лінія фронту
16 вересня, 08:30
Україні необхідно пріоритезувати розвиток зеленої енергетики
Держава має пріоритезувати розвиток зеленої енергетики – німецький інвестор
23 вересня, 17:19
За місяць до повномасштабної війни, 18 січня 2022 року, на сайті президента з’явилася петиція, деякі тези якої перегукуються з цілями, які поставив перед собою диктатор Володимир Путін
За місяць до війни на сайті президента з’явилася петиція щодо… денацифікації України
5 вересня, 11:56
Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс прибув до Києва для двосторонньої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським
Україна та Ірландія уклали двосторонню безпекову угоду
4 вересня, 14:38
Російські окупанти будують залізничну гілку
Окупанти розбудовують логістичні шляхи навколо Маріуполя (фото)
10 вересня, 15:18
Місцеві звертаються за допомогою до українських військових
Теплий одяг, ковдри, «буржуйки». Військова комендатура на Курщині готує «опалювальний сезон» для місцевих
17 вересня, 20:09
Руйнувань у Ростовській області немає
У Ростовській області виникла пожежа після атаки БпЛА (відео)
22 вересня, 07:15
РФ мобілізуватиме чоловіків віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі
Путін підписав указ про призов до війська понад 130 тис. осіб
30 вересня, 12:59

Політика

Посол повідомив, скільки боєприпасів отримала Україна у рамках чеської ініціативи
Посол повідомив, скільки боєприпасів отримала Україна у рамках чеської ініціативи
Які країни входять до Коаліції дронів для України: список
Які країни входять до Коаліції дронів для України: список
В Ірану з'явиться нова ядерна зброя: Times назвало строки
В Ірану з'явиться нова ядерна зброя: Times назвало строки
«Галичина – Малопольща?» Вʼятрович звернув увагу на скандальну заяву посадовця Польщі
«Галичина – Малопольща?» Вʼятрович звернув увагу на скандальну заяву посадовця Польщі
Чи збиватимуть країни НАТО російські дрони на території Альянсу: заява Марка Рютте
Чи збиватимуть країни НАТО російські дрони на території Альянсу: заява Марка Рютте
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію «прем'єра» сектору Гази
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію «прем'єра» сектору Гази

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2024
3446
У Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку
1355
Путін збирається у країну, яка пропонувала мирні переговори між Україною та РФ
1342
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
1268
Втрати ворога станом на 3 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Сьогодні, 14:55
Ізраїль вдарив по Бейруту, Росія – по Харкову. Головне за ніч
Сьогодні, 08:02
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
Сьогодні, 06:34
Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі
Сьогодні, 05:38
Apple презентує новий iPhone SE у наступному році – Bloomberg
Сьогодні, 05:23
Дощі та до 24°C тепла: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua