Які країни входять до Коаліції дронів для України: список

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила, що Люксембург вже багато років стабільно підтримує українські збройні сили

Коаліція була заснована в лютому 2024 року під час засідання Контактної групи з питань оборони України з ініціативи Литви

Люксембург приєднався до Коаліції дронів, яка тепер складається з 17 країн. Метою цього об'єднання є підтримка України у виробництві та масштабуванні бойових безпілотних літальних апаратів (дронів), зокрема FPV-дронів, що мають забезпечити технологічну перевагу над ворогом. Про це повідомили Міністерство оборони України та міністерство оборони Латвії.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила, що Люксембург вже багато років стабільно підтримує українські збройні сили та тепер буде активно долучатися до розвитку індустрії дронів.

Коаліція була заснована в лютому 2024 року під час засідання Контактної групи з питань оборони України з ініціативи Литви, а координаційну роль відіграє Велика Британія.

За даними Міноборони, Україна вже отримала тисячі дронів від країн-партнерів. Крім того, завдяки спільним зусиллям було зібрано 50 мільйонів євро для закупівлі ще 20 000-30 000 дронів, що суттєво посилить військові спроможності України.

Держави у коаліції дронів

Загалом разом із Люксембургом до коаліції безпілотників доєдналося 17 країн:

Велика Британія

Латвія

Австралія

Чехія

Данія

Франція

Естонія

Італія

Нова Зеландія

Канада

Литва

Нідерланди

Польща

Україна

Німеччина

Швеція

Як зазначають у Міноборони Латвії, з моменту заснування коаліції в лютому цього року Латвія забезпечила постачання в Україну 3 тисяч бойових безпілотників різних типів і характеристик. Цього року Латвія виділила 20 мільйонів євро на цілі коаліції безпілотників, а також надає можливості тестування безпілотників для виробників і збройних сил, щоб постійно вдосконалювати технології безпілотників.

Нагадаємо, країни-учасниці коаліції дронів для України підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає створення спільного фонду на 45 мільйонів євро. Зазначається, що цим документом, підписаним 10 липня, країни створили Загальний фонд коаліції дронів під керівництвом Великої Британії, який зробить можливими спільні закупівлі, а також швидке і ефективне постачання безпілотників в Україну.

Також повідомлялося, що українські виробники безпілотних технологій уперше зможуть долучитися до тендерів, які організовує коаліція дронів у межах Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.