Військовий повідомив, яку тактику використовують окупанти на усіх напрямках фронту

Військовий розповів, що наразі російська армія значно переживає українську у живій силі

Російська армія на усіх напрямках фронту здійснює оперативне оточення, тобто своїми вогневими засобами перерізає логістику ЗСУ. Про це розповів військовослужбовець 15-ї бригади Нацгвардії України «Кара-Даг», яка тримає оборону у Селидовому, Олександр Рясний в інтерв'ю Radio NV.

«Вони намагаються перерізати всі логістичні шляхи, тримати їх під вогневим контролем за допомогою своїх вогневих засобів, своєї артилерії, дронів, щоб ускладнити максимальну логістику, підвіз особового складу, боєприпасів», – заявив Олександр Рясний.

Військовий додав, що наразі російська армія значно переживає українську у живій силі.

«Зараз їхня стандартна тактика – максимально затруднити нам логістичні шляхи, перерізати основні шляхи і видавлювати потім живою силою. Їхня основна перевага зараз – саме в живій силі», – наголосив військовослужбовець 15-ї бригади.

Нагадаємо, що після захоплення Вугледара на Донеччині російські загарбники спробують взяти місто Курахове. Про це заявив молодший сержант, командир відділення 24-ї окремої штурмової бригади «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним Осман

Раніше військовий Віктор Хамець із позивним «Рево», боєць 47-ї бригади «Маґура», розвідник, водій-механік БМП «Бредлі» розповів, що українська армія зробила крок до натовських стандартів, однак у керівництві досі присутня радянська система.