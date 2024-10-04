Викриття сім'ї посадовців на незаконному збагаченні, безкоштовне харчування для учнів. Головне за 4 жовтня

Керівницю Хмельницького МСЕК Тетяну Крупу та її сина начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені

На Хмельниччині викрито сім'ю посадовців на незаконному збагаченні, безкоштовне харчування для учнів початкових класів, уряд передав «Спецтехноекспорт» під управління Міноборони. «Главком» склав добірку новин 4 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Безкоштовне харчування для учнів початкових класів

Уряд від жовтня забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1–4 класів. Для цього на 2024 рік з бюджету виділено 2 млрд грн, які передадуть місцевим громадам у формі субвенції.

Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів. Державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку

Механізм розподілу коштів субвенції забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни.

На Хмельниччині викрито сім'ю посадовців на незаконному збагаченні

Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшли $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Уряд передав «Спецтехноекспорт» під управління Міноборони

Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу цілісного майнового комплексу дочірнього підприємства державної компанії «Укрспецекспорт» до сфери управління Міністерства оборони.

У зв’язку з виявленими проблемами з дебіторською заборгованістю та іншими фінансово-господарськими порушеннями, Міністерство оборони ініціювало проведення аудиту діяльності «Спецтехноекспорту».

Як зазначає пресслужба Міноборони, рішення було ухвалено після того, як аудиторська група зіткнулася з суттєвими перешкодами під час проведення внутрішнього аудиту, включно з обмеженим доступом до документів та системи обліку.

В Енергодарі підірвано колаборанта, який займав керівну посаду на ЗАЕС

У тимчасово окупованому Енергодарі вибухнула автівка так званого «начальника фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції.

4 жовтня 2024 року близько сьомої ранку у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував воєнний злочинець – «начальник фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович.

Короткий – колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації. Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян із проукраїнською позицією.

Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Про це йдеться у постанові від 1 жовтня 2024 р. № 1134.

Раніше діяла норма, за якою день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14 дня від дня надсилання повістки.

Уряд встановив, що прибути до ТЦК за повісткою з населеного пункту, що є адміністративним центром області, потрібно протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти діб.