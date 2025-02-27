Збитків у півтора млн грн. У Вінницькій області викрили групу незаконних лісорубів

Незаконною порубкою чоловіки займалися з січня по липень 2024 року

Чотирьох вінничан підозрюють у тому, що вони заробляли гроші на незаконній вирубці дерев. Розмір шкоди, завданої довкіллю, підрахували у півтора мільйона гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю ГУ Нацполіції у Вінницькій області Заріну Маєвську, яку цитує «Суспільне».

За інформацією слідчих, незаконною порубкою чоловіки займалися з січня по липень 2024 року. Зрізану деревину вони продавали у вигляді дров. Організував схему незаконного збагачення 43-річний житель Гайсинського району. Він здійснював загальне керівництво трьома іншими учасниками групи, шукав покупців на дрова та розпоряджався грошима.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків, вилучили три мільйони гривень у національній та іноземній валюті, банківські картки, мобільні телефони, бензопили, чорнові записи, ноутбуки, планшети, комп'ютер, бирки для деревини.

Вінничанина, якого підозрюють, зокрема, в організації угрупування, загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 (організація незаконної порубки та збуту лісу) Кримінального кодексу України.

Іншим учасникам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.