На Вінниччині прикордонники виявили «хостел», де ховалися 12 ухилянтів: хотіли втекти на човні

Для незаконного перетину кордону чоловіки скористались послугами одного з месенджерів, з якого дистанційно отримували вказівки, куди їм прибути

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали 12 чоловіків, які планували незаконно потрапити до Молдови. Про це повідомляє ДПСУ.

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«У ході реалізації оперативної інформації вартові кордону за допомогою квадрокоптера помітили поблизу кордону рух осіб у закинуту будівлю гаражного типу. Під час проведення заходів перевірки прикордонники виявили в ньому 12 чоловіків у віці від 23 до 49 років з різних регіонів України», – йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, для незаконного перетину кордону чоловіки скористались послугами одного з месенджерів, з якого дистанційно отримували вказівки, куди їм прибути. Останнім пунктом перед мандрівкою за кордон була полишена будівля за 100 метрів від берега Дністра. Потрапити до Молдови через річку вони планували за допомогою човна.

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За спробу незаконного перетину кордону складено протоколи про правопорушення. Справи скеровано до суду. Установлюється коло усіх причетних.

Зауважимо, у понеділок на Закарпатті в Тисі виявили тіло 33-річного харків’янина. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну це вже 22-й випадок загибелі під час спроби подолання річки, якою пролягає кордон з Румунією.

До слова, за неіснуючий гумовий човен для перетину кордону ухилянти заплатили $5 тис. Організатор «подорожі» мав залишити для чоловіків плавзасіб, аби перетнути Тису.

Нагадаємо, ухилянти за допомогою драбини намагалися втекти до Молдови.