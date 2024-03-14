За неіснуючий гумовий човен для перетину кордону ухилянти заплатили $5 тис.

За інформацією від прикордонників, затриманих доправили до підрозділу та склали на них адмінпротоколи

Організатор «подорожі» мав залишити для чоловіків човен, аби перетнути Тису, проте на місці плавзасобу не виявилось

Чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон України через річку Тису, використовуючи човен. Проте прикордонний наряд зупинив їх за 10 метрів від кордону. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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«Дочекавшись темноти, чоловіки стали пробиратися до Тиси. Їх зупинив прикордонний наряд за 10 метрів від кордону. Ті зізналися, що організатор пообіцяв переправити їх в Угорщину, тож залишив для цього човен на березі річки. За це кожен заплатив по $5000. Однак на місці плавзасобу не виявилось», – йдеться у повідомленні.

За інформацією від прикордонників, затриманих доправили до підрозділу та склали на них адмінпротоколи.

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Нагадаємо, українець намагався втекти за кордон в образі міфічного персонажа. Чолов’яга перевтілився у міфічного героя – натягнув латексну маску та чорний плащ-мантію з каптуром. Як інформує Державна прикордонна служба, чоловік, напевно, сподівався, що такий стилізований вигляд допоможе йому бути непомітним.

Раніше на Буковині поблизу українсько-румунського кордону правоохоронці затримали вантажний мікроавтобус, який перевозив 34 ухилянти. За таку подорож кожен з військовозобов’язаних чоловіків заплатив по 10 тис. євро.

До слова, працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації, а 2600 обвинувальних актів вже направлено до суду.