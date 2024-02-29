Блокада кордону. Литва звернулася до польських фермерів

Фермери заявляють, що частина українського зерна, імпортованого в Литву, повертається до Польщі

Польські фермери планують перекрити дорогу на колишньому пункті пропуску Будзіско-Калварія

Запланована польськими фермерами блокада дороги на литовсько-польському кордоні є порушенням принципу ЄС про вільне пересування товарів і людей. Про це заявила в четвер міністерка економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте, пише Lrt.

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«Важкі транспортні засоби будуть перенаправлені на додаткові стоянки, де їх будуть перевіряти, і там будуть черги», – сказала Армонайте в інтерв'ю радіо Žiniu Radijas.

«Наскільки я розумію, потік людей не буде зупинений, але ми все ще є членами вільного Європейського Союзу, де рух товарів і людей має бути вільним. Будь-яке перешкоджання цьому руху потенційно може порушити свободу пересування», – підкреслила міністерка.

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Польські фермери планують перекрити дорогу на колишньому прикордонному пункті пропуску Будзіско-Калварія на тиждень, починаючи з п'ятниці. Вони заявляють, що частина українського зерна, імпортованого в Литву, повертається до Польщі.

Місце майбутньої блокади розташоване на Сувальському перешийку – смузі землі довжиною близько 100 кілометрів на литовсько-польському кордоні, яка затиснута між російським ексклавом Калінінградською областю на заході і Білоруссю на сході.

Як повідомлялося, польські фермери вирішили почати блокаду також на контрольно-пропускному пункті на кордоні з Литвою у межах своїх протестів.

Як повідомлялося, Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу. За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.

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Згодом стало відомо, що зі сторони України ніхто не веде переговори про закриття кордонів з Польщею.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 1 березня, польські перевізники мають намір відновити протести на кордоні з Україною.

Україна розробила «план взаємопорозуміння» з п'яти кроків, який націлений на деблокаду кордону з Польщею. Зокрема, пропонується створити тристоронній штаб.

До слова, польські фермери продовжують блокаду українського кордону. Вони майже не пропускають вантажівки, які їдуть з України до Польщі.