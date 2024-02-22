Польща знайшла рішення щодо затримок військових і гуманітарних вантажів на кордоні

Польща обіцяє забезпечити повну пропуску спроможність кордону для військових вантажів та гуманітарної допомоги

Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки. Про це повідомив прем'єр-міністра Польщі Дональд Туск, передає TVN24.

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Туск зазначив, що Польща повинна забезпечити повну пропуску спроможність кордону для військових вантажів та гуманітарної допомоги.

«Тому, щоб забезпечити 100-відсоткову гарантію того, що військова допомога, техніка, боєприпаси та гуманітарна допомога надійде українській стороні без будь-яких затримок, ми включимо до переліку критичної інфраструктури пункти пропуску з Україною та зазначені ділянки доріг і залізничних колій», – заявив він.

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Польський прем'єр наголосив, що «це питання найближчих годин».

Туск пояснив, що нововведення «означатиме інший тип організаційного режиму на пунктах перетину кордону і на під'їзних шляхах і коліях до кордону з Україною».

Нагадаємо, очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що зустрічі на кордоні, до якої закликав президент Зеленський, не буде. Натомість представники двох країн зустрінуться у Варшаві 28 березня.

Як повідомлялося, президент Польщі наголосив, що протест польських перевізників вдалося припинити завдяки ухваленню тристоронньої угоди між Польщею, Україною та водіями-протестувальниками. Швидше за все нову блокаду кордону теж вдасться подолати завдяки перемовинам.