Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща знайшла рішення щодо затримок військових і гуманітарних вантажів на кордоні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща знайшла рішення щодо затримок військових і гуманітарних вантажів на кордоні
Польський прем'єр наголосив, що питання із затримками буде вирішено впродовж «найближчих годин»
фото з відкритих джерел

Польща обіцяє забезпечити повну пропуску спроможність кордону для військових вантажів та гуманітарної допомоги

Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки. Про це повідомив прем'єр-міністра Польщі Дональд Туск, передає TVN24.

Туск зазначив, що Польща повинна забезпечити повну пропуску спроможність кордону для військових вантажів та гуманітарної допомоги.

«Тому, щоб забезпечити 100-відсоткову гарантію того, що військова допомога, техніка, боєприпаси та гуманітарна допомога надійде українській стороні без будь-яких затримок, ми включимо до переліку критичної інфраструктури пункти пропуску з Україною та зазначені ділянки доріг і залізничних колій», – заявив він.

Польський прем'єр наголосив, що «це питання найближчих годин».

Туск пояснив, що нововведення «означатиме інший тип організаційного режиму на пунктах перетину кордону і на під'їзних шляхах і коліях до кордону з Україною».

Нагадаємо, очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що зустрічі на кордоні, до якої закликав президент Зеленський, не буде. Натомість представники двох країн зустрінуться у Варшаві 28 березня.

Як повідомлялося, президент Польщі наголосив, що протест польських перевізників вдалося припинити завдяки ухваленню тристоронньої угоди між Польщею, Україною та водіями-протестувальниками. Швидше за все нову блокаду кордону теж вдасться подолати завдяки перемовинам.

Читайте також:
Теги: Польща кордон Дональд Туск пункт пропуску війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попри те, що окупанти знають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно важкою
Проти нас – не менше 15 тис. росіян: військові розповіли про ситуацію в Авдіївці
16 лютого, 16:17
Три країни ЄС заблокували закупівлю боєприпасів для України поза блоком – Politico
Три країни ЄС заблокували закупівлю боєприпасів для України поза блоком – Politico
16 лютого, 11:07
Чеські фермери приєднаються до протестів проти імпорту української продукції
Чеські фермери приєднаються до протестів проти імпорту української продукції
14 лютого, 01:45
ЗСУ просунулися на одному з напрямків: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на одному з напрямків: аналіз ISW
9 лютого, 06:50
Збройні сили України отримають 24 літаки F-16 від Нідерландів
Нідерланди передадуть Україні додаткові винищувачі F-16
5 лютого, 16:28
Військовий наголосив, що Україна може програти у випадку, якщо не посилити мобілізацію 
«Ми дограємось в демократію». Комбриг ЗСУ закликав посилити роботу з ухилянтами
31 сiчня, 11:34
Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу
Генсек НАТО обговорив з конгресменами США допомогу Україні
31 сiчня, 07:25
Кінцевою точкою «мандрівки» молодика мала стати Німеччина
Сховав закордонний паспорт у запіканці: прикордонники впіймали «винахідливого» втікача
30 сiчня, 10:11
Сили оборони продовжують стримувати російських загарбників на всіх напрямках
Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де окупанти атакували найбільше
29 сiчня, 20:05

Політика

НАТО дозволило Україні бити по території Росії
НАТО дозволило Україні бити по території Росії
Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні Taurus – нардеп
Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні Taurus – нардеп
Білий дім: республіканці читатимуть у відпустці про наслідки затримки допомоги від США
Білий дім: республіканці читатимуть у відпустці про наслідки затримки допомоги від США
Польща знайшла рішення щодо затримок військових і гуманітарних вантажів на кордоні
Польща знайшла рішення щодо затримок військових і гуманітарних вантажів на кордоні
Ще одна країна анонсувала підписання безпекової угоди з Україною
Ще одна країна анонсувала підписання безпекової угоди з Україною
Данія заявила про підписання безпекової угоди з Україною
Данія заявила про підписання безпекової угоди з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
На Україну чекають важкі кілька тижнів. І ось чому
100K
Вони хочуть перетворити Київ на Авдіївку. Про план Московської церкви в Україні
51K
ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
50K
Головний український філолог жорстко звернувся до російськомовних громадян
16K
Росіяни, ймовірно, окупували ще один населений пункт на Донеччині – ISW
15K
Путін наступного тижня планує «розконсервувати» ще один конфлікт

Новини

Єврокомісія просить Україну доопрацювати проєкт щодо лобізму – звіт
Сьогодні, 14:03
У обмеженні свободи Пашинського може бути зацікавлена Росія – Денісова
Сьогодні, 13:50
ЗСУ вдарили по полігону окупантів, новий указ Зеленського: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 лютого
Сьогодні, 04:51
День підтримки жертв злочинів. Що відзначаємо 22 лютого
Сьогодні, 00:20
«Справа Пашинського». Пряма трансляція з Вищого антикорупційного суду
Вчора, 16:13

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua