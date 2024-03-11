Ухилянти за допомогою драбини намагалися втекти до Молдови

Чоловіки намагалися подолати протитранспортний рів за допомогою телескопічної драбини

Співробітники Державної прикордонної служби України затримали двох порушників, які з драбиною в руках намагалися подолати протитранспортний рів на шляху до Молдови.

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«Чоловіки спланували маршрут до придністровського регіону Молдови та екіпірувалися телескопічною драбиною. Наче на змаганнях, вони долали перешкоди бездоріжжям, але на крайньому етапі – подоланні рову, були «дискваліфіковані» прикордонниками», – йдеться у повідомленні.

фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Прикордонники додали, що на чоловіків складено адміністративні протоколи, справи скеровано до суду.

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Нагадаємо, раніше було затримано ухилянтів, які хотіли переплисти Тису на камерах для шин. Усі затримані скористалися послугами переправників, які запевняли, що за $4 тис. організують безпечний перетин кордону на човнах. Проте, прибувши до кордону, чоловікам запропонували перепливати річку за допомогою надувних автомобільних камер для шин.

Також прикордонники затримали ухилянта, який хотів незаконно перетнути кордон, але завадою для цього стали вовки, яких він зустрів по дорозі.

До слова, працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації, а 2600 обвинувальних актів вже направлено до суду.