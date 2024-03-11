Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ухилянти за допомогою драбини намагалися втекти до Молдови

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ухилянти за допомогою драбини намагалися втекти до Молдови
На затриманих чоловіків складено адміністративні протоколи
фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Чоловіки намагалися подолати протитранспортний рів за допомогою телескопічної драбини

Співробітники Державної прикордонної служби України затримали двох порушників, які з драбиною в руках намагалися подолати протитранспортний рів на шляху до Молдови.

«Чоловіки спланували маршрут до придністровського регіону Молдови та екіпірувалися телескопічною драбиною. Наче на змаганнях, вони долали перешкоди бездоріжжям, але на крайньому етапі – подоланні рову, були «дискваліфіковані» прикордонниками», – йдеться у повідомленні.

Ухилянти за допомогою драбини намагалися втекти до Молдови фото 1
Ухилянти за допомогою драбини намагалися втекти до Молдови фото 2
фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Прикордонники додали, що на чоловіків складено адміністративні протоколи, справи скеровано до суду.

Нагадаємо, раніше було затримано ухилянтів, які хотіли переплисти Тису на камерах для шин. Усі затримані скористалися послугами переправників, які запевняли, що за $4 тис. організують безпечний перетин кордону на човнах. Проте, прибувши до кордону, чоловікам запропонували перепливати річку за допомогою надувних автомобільних камер для шин.

Також прикордонники затримали ухилянта, який хотів незаконно перетнути кордон, але завадою для цього стали вовки, яких він зустрів по дорозі. 

До слова, працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації, а 2600 обвинувальних актів вже направлено до суду. 

Читайте також:

Теги: Держприкордонслужба ухилянти кордон Молдова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голосування перенесуть на квітень з огляду на заплановану двотижневу перерву у роботі Конгресу наприкінці березня
Палата представників США працює над проєктом пакета допомоги для України – ЗМІ
9 березня, 08:20
Голова Гагаузії відвідала Росію та зустрілася із Путіним
Путін потис руку голові Гагаузії, пообіцявши «підтримку»
6 березня, 22:24
Серед основних вимог протестувальників – скасування «зеленої угоди» та обмеження імпорту агропродовольчої продукції
Польські фермери влаштують новий протест на кордоні з Україною
5 березня, 16:44
Протести серйозно заважають торгівлі Польщі з Україною, яка у 2023 році становила приблизно 13 млрд євро, що більш ніж удвічі перевищує обсяг українського експорту до Польщі
Посол України в Польщі повідомив, якими є фінансові втрати від блокади кордону
4 березня, 18:09
За словами Шмигаля, усі затримки вантажів пов'язані з комерційними автомобілями
Шмигаль пояснив, як блокада кордону вплинула на поставки зброї ЗСУ
4 березня, 15:47
Прикордонники доставили осіб до підрозділу, де склали на них протоколи про адмінправопорушення
«Перегони» на кордоні: прикордонники затримали ухилянтів, які бігли до Румунії (відео)
4 березня, 15:20
Прикордонники визволили чоловіків із пастки
На Одещині двоє ухилянтів, тікаючи від прикордонників, застрягли у рові
3 березня, 20:57
Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні
Байден зустрівся з лідерами Конгресу: про що домовилися
27 лютого, 21:28
1 березня польські перевізники мають намір відновити протести на кордоні з Україною
Блокада кордону: Україна надіслала Польщі пропозицію та чекає на термінову відповідь
26 лютого, 14:39

Події в Україні

«Підвал смерті» в Ягідному. Суд виніс вирок російським військовим
«Підвал смерті» в Ягідному. Суд виніс вирок російським військовим
Ухилянти за допомогою драбини намагалися втекти до Молдови
Ухилянти за допомогою драбини намагалися втекти до Молдови
У Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи під час тривоги
У Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи під час тривоги
Евакуація людей з Рівненської ОВА: отримано повідомлення про замінування (оновлено)
Евакуація людей з Рівненської ОВА: отримано повідомлення про замінування (оновлено)
Кремль посилив політику русифікації на окупованих територіях – британська розвідка
Кремль посилив політику русифікації на окупованих територіях – британська розвідка
Україна відкриє низку пунктів пропуску на кордонах із кількома країнами
Україна відкриє низку пунктів пропуску на кордонах із кількома країнами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Керував Дніпропетровською областю з паспортом Ізраїля. Адвокати Коломойського витягнули «козир»
14K
Українські хакери розсекретили, що чекає на РФ після війни
11K
Новий закон про мобілізацію: комітет ВР не дійшов згоди щодо одного питання
6283
Слова про «білий прапор». Всеукраїнська рада церков зробила заяву
4997
Чоловік скуповувався у ТРЦ Києва без грошей: як йому це вдалося
4498
Історія Росії як наочне підтвердження актуальності теорії соціального дарвінізму

Новини

Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Сьогодні, 04:51
Початок Масниці. Які свята відзначаємо 11 березня
Сьогодні, 00:00
Радник прем'єра пояснив, що заважає Україні реалізувати великий експортний потенціал в енергетиці
Вчора, 11:10
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Вчора, 06:35
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 10 березня
Вчора, 05:25

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua