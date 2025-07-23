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В Австрії пенсіонер тривалий час ґвалтував неповнолітню українку

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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В Австрії пенсіонер тривалий час ґвалтував неповнолітню українку
Чоловік вважався опікуном неповнолітньої
фото: з відкритих джерел

Мати неповнолітньої не помічала актів насильства, доки не дізналася про вагітність доньки

Корнойбурзький обласний суд в Австрії засудив 73-річного італійця на вісім років позбавлення волі за сексуальне насильство над неповнолітньою біженкою з України. Про це пише «Главком» із посиланням на агентство APA.

Наголошується, що дії сексуального характеру призвели до вагітності українки, коли жертві було 13 років.

Як пише видання Die Presse, обвинувачений зустрів жертву в Україні та підтримав сім'ю дівчинки – матір із трьома доньками – у втечі до Австрії влітку 2022 року. Сам 73-річний чоловік жив у безпосередній близькості від біженців у Вайнфіртелі.

Під час суду прокурор зазначила, що на початку 2024 року 13-річна дівчинка відреагувала на залицяння старшого кавалера, погодившись жити з ним разом. Згідно зі стороною обвинувачення, дії сексуального характеру відбувалися практично щодня.

Після того як було отримано позитивний тест на вагітність, дівчинка збиралася народити дитину, але мати переконала її зробити аборт. Про інцидент дізнався господар будинку, в якому жила сім'я, та повідомив про це школі, де навчалася неповнолітня.

30 грудня 73-річного чоловіка ув'язнили і до самого дня арешту підсудний мав сексуальний контакт із 14-річною дівчинкою, – стверджує прокурор.

Сам обвинувачений категорично відкинув звинувачення у жорстокому поводженні. Також він стверджує, що дівчинка не могла завагітніти від нього, оскільки він, за його словами, безплідний і нездатний виробляти потомство. Чоловік вважає себе звинуваченим помилково, вважаючи, що сім'я неповнолітньої пішла на це заради грошей.

Обвинувачений зізнався у виготовленні матеріалів сексуального характеру, пов'язаних із насильством над дітьми, але, попри наявність певного контенту на його мобільному телефоні, він, як зазначається, не зрозумів, у чому полягає правопорушення. Оскільки чоловік вважався опікуном неповнолітньої жертви, йому також висунуто звинувачення у зловживанні повноваженнями.

«Він був для неї як батько», – сказала мати жертви про 73-річного чоловіка. При цьому вона не помічала актів насильства, доки не дізналася про вагітність доньки.

Загалом чоловік винним себе не визнав і обвинувальний вирок не є остаточним. Водночас велика кількість епізодів і тривалий період, під час якого чинилося насильство, були визнані обтяжливими обставинами.

Нагадаємо, в Україні було зафіксовано 1119 звернень щодо сексуального насильства внаслідок російської агресії, з яких 750 від чоловіків.

«Главком» писав, що мешканка Києва протягом двох років виготовляла та продавала дитячу порнографію, ґвалтуючи власну малолітню доньку.

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Теги: Австрія діти зґвалтування

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