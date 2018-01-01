На Закарпатті підпалили авто нардепа – ЗМІ

Автомобіль підпалили невідомі

У місті Берегове Закарпатської області депутату з парламентської фракції Блок Петра Порошенка Віктору Саєнко підпалили позашляховик. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Мukachevo.net. У поліцію подзвонив власник авто. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що заявником є місцевий житель 1980 року



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Автомобіль підпалили невідомі

У місті Берегове Закарпатської області депутату з парламентської фракції Блок Петра Порошенка Віктору Саєнко підпалили позашляховик. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Мukachevo.net.

У поліцію подзвонив власник авто. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що заявником є місцевий житель 1980 року народження. За його словами, він виявив загоряння свого автомобіля марки Toyota RAV4, який був припаркований на узбіччі неподалік від будинку.

Через підпал машина отримала пошкодження, вогонь загасив сам власник авто. Відзначається, що на місці події знайшли пляшку з запахом нафтопродуктів. В результаті підпалу ніхто не постраждав, сума збитків та причина пожежі встановлюються.

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Відзначається, що власником автомобіля є депутат від БПП з Берегівської міськради Віктор Саєнко.