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    Кримінал

    На Закарпатті викрили на хабарях посадовця криміналістичного центру МВС

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    Посадовець налагодив корупційний механізм отримання грошей з власників транспортних засобів - На Закарпатті викрили на хабарях посадовця криміналістичного центру МВС
    Посадовець налагодив корупційний механізм отримання грошей з власників транспортних засобів

    За різні суми експерт «гарантував» водіям складання позитивного акту техогляду і перевірки відповідності ідентифікаційних номерів автомобілів

    На Закарпатті на систематичних хабарях викрили заступника завідувача відділу Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

    Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Закарпатській області.

    «Посадовець налагодив корупційний механізм отримання грошей з власників транспортних засобів. За різні суми неправомірної вигоди він «гарантував» водіям складання позитивного акту техогляду і перевірки відповідності ідентифікаційних номерів автомобілів. Також фігурант обіцяв своїм клієнтам проведення «поза чергою» держреєстрації їх транспортних засобів. Правоохоронці викрили посадовця в обласному центрі під час передачі чергової частини хабаря», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що наразі його затримано, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

    «У ході обшуків у службових приміщеннях науково-дослідного експертно-криміналістичного центру виявлено документи, що можуть підтверджувати протиправну діяльність. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі», – додали в СБУ.

    МВС Суми СБУ
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