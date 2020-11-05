На Закарпатті викрили на хабарях посадовця криміналістичного центру МВС

За різні суми експерт «гарантував» водіям складання позитивного акту техогляду і перевірки відповідності ідентифікаційних номерів автомобілів

На Закарпатті на систематичних хабарях викрили заступника завідувача відділу Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Закарпатській області.

«Посадовець налагодив корупційний механізм отримання грошей з власників транспортних засобів. За різні суми неправомірної вигоди він «гарантував» водіям складання позитивного акту техогляду і перевірки відповідності ідентифікаційних номерів автомобілів. Також фігурант обіцяв своїм клієнтам проведення «поза чергою» держреєстрації їх транспортних засобів. Правоохоронці викрили посадовця в обласному центрі під час передачі чергової частини хабаря», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі його затримано, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

«У ході обшуків у службових приміщеннях науково-дослідного експертно-криміналістичного центру виявлено документи, що можуть підтверджувати протиправну діяльність. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі», – додали в СБУ.