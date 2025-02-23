На Франківщині засуджено матір, у якої померла донька

Хвороба у дівчинки швидко прогресувала, вона померла через ускладнення від Covid-19

Жінка відмовилася везти дитину до лікарні та лікувала її вдома

Суд Івано-Франківської області визнав винною 39-річну жінку, яка злісно не виконала батьківські обов'язки, що призвели до смерті її 16-місячної доньки. Як інформує «Главком», про це йдеться в оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень вироку.

Трагедія сталася у березні 2024 року. 39-річна матір багатодітної родини дозволила 16-місячній доньці поїхати з неповнолітньою сестрою до родичів, де дівчинка застудилася. Хвороба швидко прогресувала, з’явилися висока температура, кашель та діарея.

Медики рекомендували госпіталізацію, однак жінка відмовилася, вирішивши лікувати дитину вдома. Зважаючи на те, що дитина мала хронічні захворювання, а саме білково-енергетичну недостатність та анемію, її стан швидко погіршився, і вона померла 12 березня від ускладнень Covid-19.

Обвинувачена у злісному невиконанні батьківських обов’язків, щиро розкаялася під час судового засідання. Вона визнала свою провину та звернулася до суду з проханням не карати її суворо, наголошуючи на тому, що на утриманні має чотирьох малолітніх дітей. Суд врахував ці обставини як пом’якшувальні при призначенні покарання.

Суд призначив жінці іспитовий строк терміном на рік.

Раніше у Закарпатській області жителя Тячівського району засудили до 15 років позбавлення волі за систематичне ґвалтування двох малолітніх доньок.

Нагадаємо, на Київщині до 15 років в’язниці засудили подружжя, яке розбещувало доньок, ґвалтувало одну з них та знімало порно.

Також повідомлялося, що у Сумській області батько з дядьком роками ґвалтували неповнолітню дівчину з інвалідністю.

Окрім того, 57-річний чоловік на Хмельниччині у день звільнення з в'язниці зґвалтував 17-річну студентку, взявши її в заручники.