У Красноярському краї двоє дітей померли після того, як повечеряли пельменями

Лікарі не змогли врятувати 6-річну дівчинку та 13-річного хлопчика

Двоє дітей померли у Красноярському краї після того, як повечеряли пельменями та куркою з місцевого магазину. Ще четверо членів сім'ї перебувають у лікарні у тяжкому стані. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

Увечері 20 вересня двоє дорослих та четверо їхніх неповнолітніх дітей повечеряли у себе вдома у селі Червона Сопка. Після вечері всі члени сім'ї лягли спати, а вранці вони відчули різке погіршення здоров'я. Після цього постраждалі звернулися до медиків і всю родину госпіталізували. Проте лікарі не змогли врятувати 6-річну дівчинку та 13-річного хлопчика – за деякий час після госпіталізації діти померли.

За цим фактом слідчий відділ Назарівського району ДСУ СК Росії по Красноярському краю та Республіці Хакасія порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 238 КК РФ («Виробництво, зберігання або збут товарів та продукції, що не відповідають вимогам безпеки життя або здоров'я споживачів, що спричинили необережність смерть двох осіб»), – повідомили у Слідчому комітеті.

Двоє дітей померли у Красноярському краї після того, як повечеряли пельменями та куркою з місцевого магазину. Ще четверо членів сім'ї перебувають у лікарні у тяжкому стані. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza. pic.twitter.com/8sBz1W63Rf — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 21, 2024

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