Рада заборонила всиновлювати дітей колаборантам та насильникам

Усиновлювати дітей не мають права особи, які були засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність та домашнє насилля

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону людям, звинувачених у державній зраді чи колабораціонізмі, бути усиновлювачами дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепку Ірину Геращенко.

Парламент підтримав проєкт закону №10298 про внесення змін до Сімейного кодексу України, уточнивши перелік осіб, яким заборонено усиновлювати дітей. Відповідний документ підтримали 253 народні депутати.

Відповідно до змін, усиновлювати дітей не мають права особи, які були засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пропаганду війни, а також ті, хто притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, та насильства за ознакою статі.

Автори проєкту зазначають, що під час збройної агресії Росії не треба допускати усиновлення дітей особами, що ставлять під загрозу право України на незалежність.

«Якщо особа – потенційний усиновлювач, опікун, піклувальник, патронатний вихователь, прийомні батьки, батьки – вихователі, займаються колабораційною діяльністю, пособництвом державі-агресору, пропагандують та сприяють розв’язуванню війни, вони не можуть виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини», – йдеться у пояснювальній записці.

До колабораційної діяльності українці найчастіше відносять перебування на керівних посадах в органах окупаційної влади (50%), військову службу в лавах окупаційних збройних сил (47%), участь в організації т.з виборів та референдумів (46%).

Нагадаємо, уряд за поданням Міністерства соціальної політики ухвалив рішення про запровадження опіки до усиновлення, яка дає змогу кандидатам в усиновлювачі ще до рішення суду забрати дитину в родину. Така опіка діє до моменту, коли рішення суду про усиновлення набуває чинності. Далі дитина продовжує жити в родині на правах доньки або сина.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив зміни до нормативно-правової бази, які спрощують умови передачі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до нових родин.

Раніше стало відомо, що уряд збільшить виплати дітям без батьківського піклування.

До слова, в Україні впроваджують електронний висновок про медичний огляд для людей, які хочуть взяти дитину у сім'ю. Про зміни в частині допуску кандидатів в усиновлювачі, опікуни/піклувальники, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки та патронатні вихователі повідомляє Міністерство охорони здоров’я.