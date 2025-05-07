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Обкрадали жителів ЄС: правоохоронці України та Чехії викрили колцентр на Закарпатті

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Обкрадали жителів ЄС: правоохоронці України та Чехії викрили колцентр на Закарпатті
Для пошуку клієнтів фігуранти нібито створили в Ужгороді підпільний колцентр, до якого залучили щонайменше 70 операторів віком від 19 до 27 років
фото: СБУ

Четверо підозрюваних використовували вірусні програми для привласнення криптовалюти та банківських рахунків іноземних громадян

На Закарпатті українські та чеські правоохоронці викрили колцентр, працівники якого обкрадали електронні рахунки жителів ЄС.
Як передає «Главком», про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, четверо підозрюваних використовували вірусні програми для привласнення криптовалюти та банківських рахунків іноземних громадян.

Для пошуку клієнтів фігуранти нібито створили в Ужгороді підпільний колцентр, до якого залучили щонайменше 70 операторів віком від 19 до 27 років.

Правоохоронці вважають, що вони телефонували іноземцям, представлялись їм інвестиційними консультантами й вмовляли вкладати кошти в «перспективні» криптопроєкти.

Обкрадали жителів ЄС: правоохоронці України та Чехії викрили колцентр на Закарпатті фото 1
фото: СБУ

У той самий час ІТ-фахівці, що входили до складу колцентру, створювали інтернет-оголошення, де рекламували фейкові платформи для інвестування, кажуть в СБУ.

«В обох випадках шахраї пропонували своїм жертвам зареєструватися в електронному кабінеті, що дозволяло зловмисникам зламати пристрої «клієнтів». Далі фігуранти заходили на криптогаманці та банківські застосунки користувачів і переказували викрадені кошти на власні рахунки», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, у такий спосіб шахраї заволоділи щонайменше 2 млн у гривневому еквіваленті.

Наразі чотирьом організаторам повідомили про підозру. Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, у Києві троє жінок та їхній спільник-водій обкрадали квартири літніх людей під виглядом працівників газової служби. Про це повідомила поліція Києва.

«Четверо фігурантів – троє жінок та їх спільник-водій, вони заходили до осель пенсіонерів та під приводом перевірки газових лічильників викрадали з квартир потерпілих усі їхні заощадження. Від дій зловмисників постраждало щонайменше троє літніх мешканців столиці», – йдеться у повідомленні.

Також у Києві шахраї ошукали літню жінку на понад 380 тисяч гривень, попросивши гроші «на операцію» для її доньки у Німеччині. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 73-річній жінці зателефонували невідомі, які представились лікарями, й заявили, що її донька потрапила в ДТП. Псевдолікарі розповіли, що «донька» потребує термінової операції, яку проводять лише у Німеччині.

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Теги: СБУ Закарпаття

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