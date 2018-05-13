На Житомирщині гвардійці врятували вагітну від самогубства
- Сьогодні, 09:54
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Жінка розповіла, що через побутові проблеми вирішила скоїти самогубство
На Житомирщині у місті Олевськ гвардійці Нацгвардії врятували вагітну жінку від самогубства. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
Гвардійці помітили громадянку, яка намагалась стрибнути з мосту. Вони вступили з нею в діалог. Жінка не проявляла агресії та на пропозицію гвардійця Олександра дати йому руку відповіла взаємністю.
У ході спілкування з врятованою було встановлено, що 35-ти річна олевчанка знаходиться при надії та через побутові проблеми вирішила скоїти самогубство. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу та швидку медичну допомогу.
Наразі за станом врятованої мешканки Олевська наглядають медики.
Нагадаємо, 59-річний житель Індустріального району Харкова вистрибнув з вікна багатоповерхівки на вулиці Ростовській.