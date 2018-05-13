  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
    Кримінал

    На Житомирщині гвардійці врятували вагітну від самогубства

    • Сьогодні, 09:54
    • Розсилка
    Гвардійці
    Гвардійці

    Жінка розповіла, що через побутові проблеми вирішила скоїти самогубство

    На Житомирщині у місті Олевськ гвардійці Нацгвардії врятували вагітну жінку від самогубства. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

    Гвардійці помітили громадянку, яка намагалась стрибнути з мосту. Вони вступили з нею в діалог. Жінка не проявляла агресії та на пропозицію гвардійця Олександра дати йому руку відповіла взаємністю.

    У ході спілкування з врятованою було встановлено, що 35-ти річна олевчанка знаходиться при надії та через побутові проблеми вирішила скоїти самогубство. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу та швидку медичну допомогу.

    Наразі за станом врятованої мешканки Олевська наглядають медики.

    Нагадаємо, 59-річний житель Індустріального району Харкова вистрибнув з вікна багатоповерхівки на вулиці Ростовській.

    Читайте також
    Житомирщина самогубство жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ