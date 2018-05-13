На Житомирщині гвардійці врятували вагітну від самогубства

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Гвардійці

Жінка розповіла, що через побутові проблеми вирішила скоїти самогубство

На Житомирщині у місті Олевськ гвардійці Нацгвардії врятували вагітну жінку від самогубства. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Гвардійці помітили громадянку, яка намагалась стрибнути з мосту. Вони вступили з нею в діалог. Жінка не проявляла агресії та на пропозицію гвардійця Олександра дати йому руку відповіла взаємністю.

У ході спілкування з врятованою було встановлено, що 35-ти річна олевчанка знаходиться при надії та через побутові проблеми вирішила скоїти самогубство. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу та швидку медичну допомогу.

Наразі за станом врятованої мешканки Олевська наглядають медики.

Нагадаємо, 59-річний житель Індустріального району Харкова вистрибнув з вікна багатоповерхівки на вулиці Ростовській.