Президент Південної Кореї зробив зізнання і заговорив про імпічмент

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль виступив з новим телезверненням, в якому заявив, що введення військового стану минулого тижня було правильним рішенням, і відкинув звинувачення у заколоті

У зверненні до народу президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що готовий до всіх випробувань, включаючи процедуру імпічменту та розслідування справи про державний заколот, у якому його звинувачують. Президент також зізнався, що під час воєнного стану наказав тодішньому міністру оборони Кім Ен Хену перевірити перевірити центральну виборчу комісію. Про це пише Yonhap.

У довгій промові Юн виклав міркування щодо прийнятого рішення і сказав, що використав президентські повноваження, щоб оголосити військовий стан «для захисту нації та нормалізації державних справ» проти опозиції, яка паралізувала роботу уряду, назвавши це «глибоко вивіреним політичним рішенням».

Він також відкинув заклики піти у відставку та пообіцяв боротися до кінця, звинувативши опозицію в тому, що вона «зловживає імпічментами». «Незалежно від того, чи буде мені оголошено імпічмент, чи я опинюся під слідством, я чесно протистоятиму цьому», – цитує його агентство Yonhap.

За його словами, 2023 року кілька державних органів, включаючи ЦВК, зазнали кібератаки з боку північнокорейських хакерів. При цьому сама ЦВК не дозволила спецслужбам повністю перевірити комп'ютерну систему, що на думку Юн Сок Йоля, підірвало довіру до виборчої системи.

Що стосується самої процедури імпічменту його позиція також однозначна. «Я з честю пройду через імпічмент чи розслідування», – сказав він.

Зараз щодо Юн Сок Йоля проводиться розслідування. Його підозрюють у заколоті проти конституційного ладу. Південнокорейський закон допускає кримінальне переслідування чинного президента за звинуваченням у держзраді та заколоті. Напередодні поліція намагалася провести обшук у президентській адміністрації. Також поліція Південної Кореї розглядає можливість заборони виїзду за кордон для президента Юна Сук Йоля в межах розслідування звинувачень, пов’язаних із нещодавнім оголошенням воєнного стану

Як заявив у своє виправдання Юн Сок Йоль, він використав повноваження, щоб «захистити країну та привести в норму державні справи», тоді як опозиція «скувала дії уряду». Своє рішення запровадити військовий стан південнокорейський лідер назвав «ретельно виваженим».

«Спроби назвати крайні заходи щодо захисту країни заколотом, що руйнує країну, є серйозною загрозою конституції та правовій системі», – зазначив Юн Сок Йоль.

До слова, парламент Республіки Корея ухвалив законопроєкт про спеціальне розслідування ситуації з воєнним станом за підозрою президента країни Юн Сок Йоля у заколоті з метою повалення конституційного ладу.