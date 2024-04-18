Портнов переписав свій великий маєток під Києвом на дітей – розслідування

Вартість подарованого майна відповідно до договору становить 19 млн грн

Ексзаступник глави Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов, який перебуває під санкціями США та виїхав з України, на початку квітня 2024 року переписав великий маєток під Києвом, в елітному селищі Козин, на своїх дітей. Про це повідомляє проєкт «Радіо Свободи» «Схеми».

Переоформленням майна в Україні займались близькі до Портнова юристи за довіреністю, яку він у січні посвідчив у нотаріуса у Мадриді (Іспанія). Проєкт «Схеми» отримав у своє розпорядження договір дарування від 3 квітня 2024 року.

Вартість подарованого майна відповідно до договору 19 млн грн фото: Радіо Свобода

За даними журналістів, у документі зазначається, що будинок загальною площею понад 1000 кв. м та земельну ділянку у 0,65 гектара в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра рівними частинами отримали як подарунок від Портнова четверо його неповнолітніх дітей.

Розслідувачі наголошують, у договорі йдеться що, при переоформленні майна у київського нотаріуса інтереси дітей особисто представляла їхня матір, цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва. Вона, як з’ясували «Схеми», із 2014 року має громадянство Російської Федерації. Від імені Портнова за довіреністю, посвідченою в Мадриді, діяла адвокатка Марина Парінова, яка за часів перебування політика в Україні, представляла Портнова у судах.

Портнов переписав великий маєток під Києвом, в елітному селищі Козин фото: Радіо Свобода

Вартість подарованого майна відповідно до договору 19 млн грн: 14,3 млн грн за маєток та 4,7 млн грн за 65 соток землі під ним.

З 2016 року цей маєток був записаний на офшорну компанію з Віргінських островів Constellation Innovations Ltd, тоді він разом із землею був оцінений у 2,5 млн євро. У 2020 році компанія продала цю нерухомість Андрію Портнову. Представником продавця виступив Андрій Веревський – агробізнесмен, екснардеп від «Партії регіонів» та сусід Портнова у Козині. Оплата у розмірі 19 млн грн мала бути проведена частинами пізніше, але Веревський за угодою мав відразу передати маєток в користування Портнова.

«Схеми» у 2022 році фіксували, що маєтком користується родина Портнова. При цьому, угоду повністю закрили лише у січні 2024 році – тоді Портнов посвідчив у нотаріуса в Мадриді свою заяву про те, що ним були «виконані всі вимоги та зобов’язання» за цим договором, і він просить зареєструвати будинок та землю під ним на його власне ім’я у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Будинок загальною площею понад 1000 кв. м та земельну ділянку у 0,65 гектара в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра рівними частинами отримали як подарунок від Портнова четверо його неповнолітніх дітей фото: Радіо Свобода

Це відбулося 2 квітня 2024 року, а вже наступного дня нотаріус Олеся Липовенко оформила власність на це майно на дітей Портнова за договором дарування.

Олеся Липовенко є сестрою дружини Вадима Фесенка. Фесенко з Портновим – співзасновники ГО «Інвестиційна Україна» та юридичної компанії «Корпоративні технології».

Нагадаємо, громадський діяч і шоумен Дмитро Чекалкин програв суд колишньому заступнику глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова і тепер має спростувати інформацію та компенсувати йому 132,7 тис. грн витрат на правничу допомогу.

Як повідомлялося, до Ради національної безпеки і оборони не надходило подання про запровадження санкцій щодо колишнього першого заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова.