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Злочевський, Богуслаєв, Ємельянов: журналісти виявили майно колишніх посадовців в Дубаї на $30 млн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Злочевський, Богуслаєв, Ємельянов: журналісти виявили майно колишніх посадовців в Дубаї на $30 млн
Родичі колишніх топ-посадовців придбали нерухомість у Дубаї на $30 млн
фото: radiosvoboda.org

Міністр екології часів Януковича, ексрегіонал Микола Злочевський придбав двоє апартаментів на узбережжі Перської затоки на штучному острові-пальмі за $11 млн

Родичі колишніх українських високопосадовців, народних депутатів, суддів та прокурорів  мають елітну нерухомість у житлових комплексах Дубаю в Об’єднаних Арабських Еміратах. Загальна вартість знахідок – становить близько $30 млн. Про це йдеться у журналістському розслідуванні проєкту «Схеми» («Радіо Свобода»)

Зокрема, у розслідуванні йдеться про ексміністра екології Миколи Злочевського, колишнього президента і народного депутата «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва, лобіста концерну «ЄДАПС» та ексрегіонала Василя Грицака, колишнього суддю Артура Ємельянова та ексзаступника прокурора Одеської області Олега Корнілова.

Журналісти виявили, що міністр екології часів президента-втікача Віктора Януковича, колишній нардеп-регіонал Микола Злочевський придбав двоє апартаментів у комплексі W Residences - The Palm на узбережжі Перської затоки на штучному острові-пальмі за $11 млн. На момент купівлі нерухомості у 2019 році Злочевський вже не був при владі і згодом був оголошений у розшук через підозри в економічних злочинах. Поки тривав судовий процес, ексміністр переписав майно на доньку Анну Злочевську, яка і досі значиться власницею двох апартаментів. «Схеми» звернулись до родини Миколи Злочевського з проханням про коментар через низку їхніх компаній, відповіді поки не отримали.

Злочевський, Богуслаєв, Ємельянов: журналісти виявили майно колишніх посадовців в Дубаї на $30 млн фото 1

Також, відповідно до даних з земельного реєстру Дубаю, колишній президент «Мотор Січі» підсанкційний В’ячеслав Богуслаєв разом з сином Олександром придбали 19 об’єктів нерухомості в різних елітних районах Дубаю у проміжку з 2009 по 2018 роки. Це 11 апартаментів у таких комплексах як Al Msalli, Palme Couture Residences, Aquamarine, Burj Khalifa, Emirates Crown Tower та інших, а також вісім офісних приміщень у Jumeirah Business Centre 1 та у недобудованому комплексі Dubai Pearl. Загальна вартість цієї нерухомості – понад $15 млн.

Станом на момент публікації розслідування у власності Олександра Богуслаєва залишається п’ять об’єктів нерухомості у недобудові Dubai Pearl, а решта – продані, з виручкою у $3,5 млн.

Злочевський, Богуслаєв, Ємельянов: журналісти виявили майно колишніх посадовців в Дубаї на $30 млн фото 2

Як з’ясували журналісти, за допомогою транзакцій, нерухомість родини Богуслаєвих також тривалий час здавалась в оренду – це могло принести $1,5 млн доларів прибутку.

Володіє майном в Дубаї і Світлана Ємельянова – колишня дружина впливового судді часів Януковича Артура Ємельянова. Це три квартири в житловому комплексі Sadaf 6 – кожна з яких площею 123 кв м. Їхня загальна вартість $1,8 млн.

Екссуддя Артур Ємельянов відмовився відповідати на питання журналістів по суті, посилаючись на те, що це нерухомість колишньої дружини. Раніше у розслідуванні «Схем» йшлося про те, що розлучення Ємельянових могло бути фіктивним для приховування іншого елітного майна за кордоном. Адже суддя регулярно відвідував Відень, де мешкала Світлана Ємельянова з дітьми, також колишнє подружжя продовжувало разом відпочивати та мати спільний побут. Сам суддя фіктивність розлучення заперечує.

Володіє майном в Дубаї і Світлана Ємельянова – колишня дружина впливового судді часів Януковича Артура Ємельянова
Володіє майном в Дубаї і Світлана Ємельянова – колишня дружина впливового судді часів Януковича Артура Ємельянова

Придбала нерухомість у Дубаї і родина екснардепа-регіонала та лобіста концерну «ЄДАПС» Василя Грицака. Це двоє апартаментів загальною вартістю понад $700 тис. у комплексах The Fairways North Tower та Ocean Heights. Нині одна з квартир записана на старшого сина Грицака, друга – на дружину та молодшого сина. У коментарі «Схемам» Василь Грицак повідомив: «Я вперше від вас чую (про нерухомість в ОАЕ, – «Главком»). Я їх вам дарую! Поняття не маю. Вам подарунок! Немає і не було», - заявив Грицак журналістам.

Ексзаступник прокурора Одеської області Олег Корнілов, згідно з даними з дубайського витоку, придбав в Еміратах три квартири загальною вартістю понад $400 тис. Дві з них – наприкінці 2011 та 2012 роках – на той момент Корнілов вже обіймав посаду заступника головного прокурора Одещини, а також у 2020 році – це готельні апартаменти у преміум-комплексі Aykon City-Tower (вежа B), побудованому в безпосередній близькості від визначних пам’яток Дубаю.

Сам прокурор був люстрований після Революції Гідності – його звільнили з посади, через що Корнілов звернувся до суду. В 2021 році поновився на посаді та отримав понад 2,3 млн грн з бюджету за «вимушений прогул», а через рік звільнився.

Відповідно до транзакцій, двоє апартаментів здавались в оренду і могли принести $135 тис. доларів прибутку, згодом ще понад 250 тисяч – від продажу двох квартир.

В жодній з наявних декларацій експрокурор не згадав про нерухомість в Дубаї, а в коментарі журналістам заявив, що в нього «немає там квартир». Згідно з даними з Земельного департаменту Дубаю, він все ще значиться власником готельного номеру.

Дубай – це велике курортне місто на перехресті світової логістики, яке цінують за «тишу» для грошей і де не ставлять зайвих запитань щодо їхнього походження, йдеться у розслідуванні.

Як зазначає видання, дані про нерухомість отримані в межах міжнародного розслідувального проєкту Dubai Unlocked. В основі – численні витоки інформації, переважно за 2020 та 2022 роки з Земельного департаменту Дубаю, а також комунальних підприємств, що перебувають у державній власності ОАЕ. Ці дані отримав Вашингтонський центр оборонних досліджень (C4ADS), а згодом передав норвезькому фінансовому виданню E24 та Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), який координував роботу над ексклюзивним масивом даних десятків медіа з усього світу. «Схеми» проаналізували українську частину даних і верифікували їх за допомогою транзакцій з купівлі-продажу та оренди нерухомості, наданих в межах Dubai Unlocked, а також перевірили актуальність цієї інформації станом на травень 2024 року.

Раніше повідомлялося, що ексзаступник глави Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов, який перебуває під санкціями США та виїхав з України, на початку квітня 2024 року переписав великий маєток під Києвом, в елітному селищі Козин, на своїх дітей.

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Теги: нерухомість розслідування ОАЕ

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