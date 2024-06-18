Стрілянина у Києві: стало відомо про стан казахського журналіста

Айдос Садиков перебуває в реанімації

Казахського журналіста Айдоса Садикова, на якого сьогодні було здійснено замах, прооперували. Про це повідомила юристка і журналістка Інга Іманбай на своїй сторінці у Facebook.

«Айдосу Садикову зробили операцію. Він перебуває в реанімації. Наталія (його дружина – «Главком») в поліцейському відділку»,– написала Іманбай.

Як раніше повідомлялося, унаслідок нападу у Києві постраждав казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа «Басе» Айдос Садиков.

Зокрема, Садиков відомий критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку.

У жовтні 2023 року Садикова було оголошено в розшук у Казахстані за «розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі». Останнє відео на каналі «Басе», який Садиков вів разом з дружиною, вийшло сьогодні, де президент Токаєв названий «маріонеткою російського впливу».

Нагадаємо, у Києві на вулиці Віктора Ярмоли в районі станції метро «Політехнічний інститут» невідомий підійшов до припаркованого автомобіля та вистрілив у чоловіка, який сидів там з дружиною. Після стрілянини зловмисник втік.