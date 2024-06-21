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Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
У районі аеродрому у російському Єйську спалахнула пожежа
фото: скріншот

Українські дрони атакували щонайменше три райони Краснодарського краю РФ

У ніч на 21 червня дрони атакували Краснодарський край РФ. США дозволили Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по будь-яких російських силах, що атакують через кордон. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 21 червня, щоб ви були в курсі подій. 

Безпілотники атакували Краснодарський край РФ

У ніч на 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Після атаки в районі аеродрому у Єйську спалахнула пожежа в районі військового аеродрому.

Крім того, повідомлялося, що понад десять вибухів прогриміло в районі краснодарського селища Афіпський і адигейського селища Яблоновський. Військові Telegram-канали повідомляють про знищення понад 20 дронів. 

Оперштаб Краснодарського краю повідомив, що одразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки: Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони. 

Згодом в оперштабі Краснодарського краю додали, що також було зафіксовано падіння БпЛА на території Ільського НПЗ на Кубані. За попередніми даними, постраждало двоє людей.

Дозвіл США бити по прикордонню РФ будь-де

США дозволили Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по будь-яких російських силах, що атакують через кордон, а не тільки по тих, що розташовані в районі Харкова. Про це пише Politico з посиланяи на двої американських чиновників.

Послаблення обмежень сталося лише за кілька тижнів після того, як США дали Києву зелене світло на завдання ударів по території Росії у відповідь на напад на Харків. На той час американські чиновники наголошували, що політика обмежувалася Харківською областю.

В останні дні Росія дала зрозуміти, що незабаром може рушити на північно-східне місто Суми, яке також знаходиться недалеко від кордону РФ. Салліван зазначив, що якщо це станеться, ця політика буде застосовуватись і там.

«Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для цілей протидії вогню в Харкові, щоб Україна могла завдати удару у відповідь по російських силах, які завдають ударів по них або готуються завдати удару», – сказав високопоставлений американський чиновник.

Водночас політика недопущення далеких ударів усередині Росії «не змінилася».

Україна веде перемовини з ЄС щодо повернення додому чоловіків з-за кордону

Україна веде переговори з країнами Європейського Союзу щодо можливості повернення з-за кордону чоловіків, які нелегально перетнули кордон.  Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського Союзу. Звичайно, що кожна країна Європейського союзу діє за законами і за правилами Єврокомісії. Тому ці переговори будуть тривати і надалі щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон», – запевнив Клименко. 

За словами міністра, нині країни ЄС здебільшого не планують повертати таких громадян.  

В Одесі на блокпосту водій наїхав на військовослужбовців ТЦК

В Одесі невідомий водій наїхав на військовослужбовців ТЦК та протягнув їх на капоті. Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

«Унаслідок агресивної поведінки водія, на блокпосту постраждали двоє військовослужбовців, які виконували оповіщення цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водій «протягнув» двох військовослужбовців на капоті автомобіля на значну відстань, в результаті чого, один із них отримав травму голови. Постраждалим військовослужбовцям надано необхідну медичну допомогу.

Потерпілі надали свідчення для сприяння швидкому притягненню порушника до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Поліція оголосила невідомого водія у розшук. 

Путін пригрозив Південній Кореї «наслідками» у разі передачі зброї Україні

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Південній Кореї «наслідками», якщо вона перегляне свою політику та вирішить надати Україні летальну зброю.

«Що стосується постачання летальної зброї в зону бойових дій в Україні, то це було б дуже великою помилкою. Я сподіваюся, що цього не станеться», – сказав Путін на пресконференції під час візиту до В’єтнаму.

Він пригрозив Сеулу наслідками в разі передачі південнокорейської зброї Україні: «Якщо це станеться, то ми тоді теж будемо приймати відповідні рішення, якими керівництво Південної Кореї навряд чи буде задоволене».

Як пише Reuters, він заявив, що Росія може поставити зброю Північній Кореї, що, на його думку, буде дзеркальною відповіддю на озброєння України Заходом. Раніше цього місяця Путін погрожував постачати російську зброю західним супротивникам, оскільки Захід надає Україні озброєння і дозволяє стріляти ним по цілях усередині Росії, тож КНДР може бути одним із таких одержувачів російської зброї.

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