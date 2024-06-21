Politico: Україна може завдавати ударів по РФ будь-де, а не тільки в районі Харкова

Політика недопущення далеких ударів усередині Росії «не змінилася»

США дозволили Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по будь-яких російських силах, що атакують через кордон, а не тільки по тих, що розташовані в районі Харкова. Про це пише Politico з посиланяи на двої американських чиновників.

Послаблення обмежень сталося лише за кілька тижнів після того, як США дали Києву зелене світло на завдання ударів по території Росії у відповідь на напад на Харків. На той час американські чиновники наголошували, що політика обмежувалася Харківською областю.

З того часу ЗСУ як мінімум один раз використовували американську зброю для завдання удару по Росії, знищивши цілі в Білгороді, і зумівши стримати російський наступ. Але українські та інші європейські чиновники зажадали від США ще більше послабити обмеження, дозволивши Україні завдавати ударів будь-де на території РФ.

У вівторок, 17 червня, радник із національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що угода з Україною про стрільбу американською зброєю по Росії поширюється на будь-яке місце, де війська РФ перетинають кордон з російської сторони на українську сторону, щоб спробувати захопити додаткову українську територію.

В останні дні Росія дала зрозуміти, що незабаром може рушити на північно-східне місто Суми, яке також знаходиться недалеко від кордону РФ. Салліван зазначив, що якщо це станеться, ця політика буде застосовуватись і там.

«Справа не в географії. Справа в здоровому глузді. Якщо Росія атакує або збирається атакувати Україну зі своєї території, то має сенс дозволити Україні завдати удару у відповідь по силах, які б'ють по ній з іншого боку кордону», – сказав Салліван.

Politico зазначає, що зараз формулювання Саллівана помітно відрізняються від того, що говорили офіційні особи США у травні, коли було детально описано нову політику.

«Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для цілей протидії вогню в Харкові, щоб Україна могла завдати удару у відповідь по російських силах, які завдають ударів по них або готуються завдати удару", - сказав високопоставлений американський чиновник.

Водночас політика недопущення далеких ударів усередині Росії «не змінилася».

Раніше Білий дім підтвердив дозвіл Збройним силам України використовувати американське озброєння для нанесення ударів по російських позиціях через кордон як у Харківській, так і в Сумській областях.

До слова, Україна вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити.