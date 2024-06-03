Чеська поліція затримала чотирьох осіб через напад на українських волонтерів

Поліцейські повідомили про затримання підозрюваних в аеропорту Праги

Чеська поліція затримала чотирьох осіб у зв'язку із нападом на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України у Празі. Про це повідомляє Radio Prague International.

За даними правоохоронців, підозрювані були затримані в аеропорту Праги. Через напад на українських волонтерів слідчі порушили кримінальну справу за підозрою у скоєнні кількох кримінальних злочинів.

«У зв'язку з тим, що розслідування цієї справи ще триває, ми не будемо наразі надавати жодної додаткової інформації щодо неї», – зазначили чеські правоохоронці.

Нагадаємо, у Чехії, в центрі Праги, група росіян напала на українських волонтерів. За словами представниці волонтерської організації Prague Maidan, подія сталася на Старомнєстській площі в центрі Праги. Українські волонтери стоять там щосуботи, на що мають офіційний дозвіл.

У центрі Праги росіяни напали на українських та чеських волонтерів.



Інцидент стався біля намету волонтерів під назвою Russia Hands Off Ukraine, де вони продають мерч та організовують збори.



Правоохоронці вже їх шукають pic.twitter.com/Xjl8hT6JXr — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 2, 2024

Представниця Prague Maidan розповіла, що на неї та її колег, зокрема й чехів, напала група росіян. На опублікованих відео можна побачити, як росіянка вибиває телефон із рук українців. Також вона та інші росіяни били волонтерів ногами й руками, при цьому викрикуючи нецензурні слова на адресу українців та чехів.

Нагадаємо, що нещодавно в німецькому місті Дортмунд Рурського району 15-річний підліток з України отримав ножові поранення.

Раніше повідомлялося, що у місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа, що у Німеччині, невідомий напав на 15-річного українського підлітка на ґрунті расової ненависті. Українець отримав серйозні травми.