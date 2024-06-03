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Чеська поліція затримала чотирьох осіб через напад на українських волонтерів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Чеська поліція затримала чотирьох осіб через напад на українських волонтерів
Група росіян напала на українських волонтерів у центрі Праги
фото: скріншот відео

Поліцейські повідомили про затримання підозрюваних в аеропорту Праги

Чеська поліція затримала чотирьох осіб у зв'язку із нападом на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України у Празі. Про це повідомляє Radio Prague International.

За даними правоохоронців, підозрювані були затримані в аеропорту Праги. Через напад на українських волонтерів слідчі порушили кримінальну справу за підозрою у скоєнні кількох кримінальних злочинів.

«У зв'язку з тим, що розслідування цієї справи ще триває, ми не будемо наразі надавати жодної додаткової інформації щодо неї», – зазначили чеські правоохоронці.

Нагадаємо, у Чехії, в центрі Праги, група росіян напала на українських волонтерів. За словами представниці волонтерської організації Prague Maidan, подія сталася на Старомнєстській площі в центрі Праги. Українські волонтери стоять там щосуботи, на що мають офіційний дозвіл.

Представниця Prague Maidan розповіла, що на неї та її колег, зокрема й чехів, напала група росіян. На опублікованих відео можна побачити, як росіянка вибиває телефон із рук українців. Також вона та інші росіяни били волонтерів ногами й руками, при цьому викрикуючи нецензурні слова на адресу українців та чехів.

Нагадаємо, що нещодавно в німецькому місті Дортмунд Рурського району 15-річний підліток з України отримав ножові поранення.

Раніше повідомлялося, що у місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа, що у Німеччині, невідомий напав на 15-річного українського підлітка на ґрунті расової ненависті. Українець отримав серйозні травми. 

Читайте також: Зростання кількості злочинів у Німеччині. Міністерка внутрішніх справ вирішила взятися за біженців 
Теги: волонтер Чехія поліція розслідування напад

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