Необґрунтовані багатомільйонні активи виявлено у експосадовця Держказначейства (фото)

Посадовцем було сформовано у декларації за 2023 рік активи, що на $60,4 млн. більше, ніж зазначена спадщина та дорогоцінних металів у злитках на суму понад 38 млн грн.

Правоохоронці виявили в колишнього посадовця Держказначейства в Полтавській області необґрунтованих активів на понад $61 млн: за оперативними даними, кошти йому допоміг вивести родич – російський генерал. Про це повідомляє Національна поліція України.

Повідомляється, що у межах кримінального провадження оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області та слідчі обласної поліції виявили наявність необґрунтованих активів у колишнього начальника відділу Державного казначейства України в Полтавській області.

Відповідно до аналізу декларації посадової особи, у квітні 2023 року він, бувши на посаді, отримав у спадщину від матері банківські метали у злитках на суму 3 555 000 грн та майже $6 млн та 420 тис. грн готівкою. Вже у жовтні 2023 року спадщину він отримує від батька понад $56 млн, 208,5 тис. грн та дорогоцінних металів на суму 34,5 млн грн. Хоча насправді отримав у спадок від батьків гроші загальною сумою 700 тис. грн.

На підставі зазначених вище доходів посадовцем було сформовано активи у декларації за 2023 рік у вигляді $62 115 000, що на $60,4 млн. більше, ніж зазначена спадщина та дорогоцінних металів у злитках на суму 38 055 000 грн.

За наявними даними, кошти можуть належати родичу експосадовця з РФ – генералу російських збройних сил фото: Національна поліція України

За наявними даними, ці кошти можуть належати його родичу з РФ – генералу російських збройних сил, які той отримав від корупційних схем та використовував для фінансування «інвестиційних» проєктів в Росії та на тимчасово окупованих території Луганської та Донецької областей, а керівник відділу допоміг йому їх легалізувати в Україні.

Поліцейські спільно з прокурорами Полтавської обласної прокуратури провели понад 30 санкціонованих обшуків у будинках, квартирах, гаражних приміщеннях та транспортних засобах, що перебувають у власності чи користуванні посадової особи та близьких родичів російського генерала.

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Правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків у будинках, квартирах, гаражних приміщеннях та транспортних засобах, що перебувають у власності чи користуванні посадової особи та близьких родичів російського генерала фото: Національна поліція України

За результатами обшуків правоохоронці вилучили ювелірні вироби та прикраси, золоті пам’ятні монети, ікони, дорогоцінні годинники різних брендів та нагородні, мисливську та вогнепальну зброю, нагороди РФ із незаповненими посвідченнями від імені його родича, гроші тощо.

за рещультатами обшуків у експосадовця Держказначейства вилучено ювелірні вироби та прикраси, золоті пам’ятні монети, ікони, дорогоцінні годинники різних брендів та нагородні, мисливську та вогнепальну зброю, нагороди РФ фото: Національна поліція України

Зібрані матеріали скеровані до Національного агентства з питань запобігання корупції. Вирішується питання про оголошення начальнику відділу про підозру за ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації), 368-5 (Незаконне збагачення) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику одного з управлінь Державної податкової служби у Житомирській області, який два роки незаконно отримував середньомісячну зарплату. Про це повідомляє ДБР. Зазначається, що посадовець уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади у червні 2022 року, але на службу так і не з’явився. Проте, це дало йому можливість звільнитись від виконання посадових обов’язків та залишитись у рідному місті. Два роки податківець практично не покидав межі свого дому, але отримав 700 тис. грн зарплати в податковій.