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Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові Фонду держмайна

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові Фонду держмайна
Захист підозрюваного хотів оскаржити рішення ВАКС від 7 травня цього року, відповідно до якого Сенниченка заочно відправили під варту
фото: УНІАН

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитрові Сенниченку. Як повідомила пресслужба Апеляційної палати, захист підозрюваного хотів оскаржити рішення ВАКС від 7 травня цього року, відповідно до якого Сенниченка заочно відправили під варту.

«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає», – повідомила Апеляційна палата. 

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду нагадує, що вказана особа підозрюється в керівництві злочинною організацією, яка причетна до заволодіння понад 500 млн грн коштів АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України). 

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього глави Фонду державного майна України. Його заочно заарештували.  Слідчий суддя ВАКС у вівторок, 7 травня, підтримав позицію прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому очільнику Фонду держмайна.

У березні 2023 НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший стосувався корупції на «Одеському припортовому заводі» (ОПЗ). За даними слідства, Сенниченко на початку 2020 року домігся призначення «лояльних» членів до наглядової ради ОПЗ. Вони згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. 

До слова, підозрюваний ексглава Фонду держмайна Сенниченко зареєстрував підприємство в Іспанії.

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Теги: Фонд державного майна Дмитро Сенниченко кримінал корупція в Україні

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