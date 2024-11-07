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Прикордонники розповіли, скільки разів їх намагалися підкупити за час великої війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Прикордонники розповіли, скільки разів їх намагалися підкупити за час великої війни
У всіх випадках прикордонники відмовилися від хабарів
фото з відкритих джерел

Лише у жовтні зловмисники пропонували хабарі прикордонникам загальною сумою у понад пів мільйона гривень

Від початку дії в Україні воєнного стану прикордонники припинили 1253 спроби надання неправомірної вигоди майже на 15 млн грн. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«1253 спроби надання неправомірної вигоди на загальну суму майже 15 млн грн припинили прикордонники з початку введення в Україні правового режиму воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

Так, у жовтні було припинено 38 таких спроб на загальну суму понад 530 тис. грн у національній та іноземній валюті.

Зазначається, що у всіх випадках прикордонники відмовилися від запропонованої неправомірної вигоди. Щодо кожного з таких правопорушень здійснено відповідне інформування представників Нацполіції.

Нагадаємо, за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» 86% респондентів висловили довіру Нацгвардії, порівняно з 72% опитаних у 2023 році. Наступну сходинку щодо довіри посідає Служба безпеки України – 73%, що має на 14% більше, ніж торік. 

Іншим інституціям, таким як Державна прикордонна служба, довіряють 54%, при цьому 42% респондентів їй тією, чи іншою мірою не довіряють. І Національна поліція, і Міністерство внутрішніх справ мають по 48% довіри, не довіряє їм 51% та 38% опитаних відповідно. Рівень довіри до Національної поліції дещо знизився: у 2023 частка тих, хто довіряє Національні поліції становила 56%.

Також, за результатами опитування, Державному бюро розслідувань довіряють 45%, а 50% висловлюють недовіру. Національне антикорупційне бюро, Генеральна прокуратура та Державна митна служба мають приблизно однаковий рівень довіри – близько 33%. Водночас понад 60% не довіряють цим інституціям.

Як повідомлялося, найбільша кількість скерованих до суду обвинувальних актів щодо учасників угруповань, які організовували незаконний перетин кордону, від початку 2024 року зафіксована в Одеській області.

До слова, за порушення правил перетину державного кордону Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) відключила від системи «Шлях» 223 перевізників, з них 202 ліцензіатів виключили за матеріалами Державної прикордонної служби.

Теги: прикордонники Держприкордонслужба ухилянти війна корупція в Україні

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