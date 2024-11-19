Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У декларації глави Харківської облради виявлено невідповідності на понад 3 млн грн

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У декларації глави Харківської облради виявлено невідповідності на понад 3 млн грн
Очільниця Харківської облради не зазначила в декларації відомості про нерухоме майно у Ніцці, вартість якого може становити 88 тис. євро
фото: Тетяна Єгорова-Луценко/Facebook

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3,4 млн грн у декларації за 2022 рік, яку подала голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко. Про це повідомила пресслужба відомства.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) внесло в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості та розпочало кримінальне провадження за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Під час перевірки НАЗК встановило, що чинна голова Харківської облради не зазначила в декларації відомості про нерухоме майно у Ніцці, Франція, вартість якого може становити 88 тис. євро (понад 2,7 млн грн), яким користується (орендує) її чоловік.

Також на підставі аналізу відомостей про підтверджені доходи і витрати посадовиці протягом звітного періоду виявлено ознаки завищення відображеного в декларації розміру готівки на понад 680 тис. грн.

Крім цього, НАЗК поставило під сумнів факт отримання її чоловіком доходу від продажу корпоративних прав Le Folie’s (ресторанний бізнес у Франції) у розмірі лише 500 євро.

Також посадовиця не зазначила в декларації відомості про визначення її чоловіка кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, зареєстрованої за законодавством Франції SAS Midi au Soleil (ресторан  на набережній Канн, Франції).

НАЗК не називає ім'я посадовиці, однак відомо, що з серпня 2021 року очільницею Харківської облради є Тетяна Єгорова-Луценко. 41-річна посадовиця замінила на посаді підозрюваного в хабарництві Артура Товмасяна. До того вона була заступницею голови фракції «Слуга народу» в обласній раді. Луценко також є президенткою Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області і Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад». Посадовиця є офіційним спостерігачем від України в Комітеті Європейських регіонів у Брюсселі.

Нагадаємо, у червні НАЗК повідомило, що перевірить статки родини заступника голови податкового комітету Верховної Ради Ярослава Железняка в порядку Закону України «Про запобігання корупції». У листопаді, згідно з даними офіційного сайту НАЗК, така перевірка стосовно депутата вже почалася.

Раніше повідомлялося, що начальник Головного управління Державної казначейської служби в Полтавській області Ігор Верига спільно з дружиною задекларував $62 млн готівки, отриманих у спадщину від батьків у вигляді іноземної валюти та дорогоцінних злитків.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні декларація НАЗК Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Учасникам злочинної організації обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою
Закупівля неякісного одягу для ЗСУ. Справа Гринкевичів пішла до суду
21 жовтня, 13:31
Ситуація на фронту станом на 23 жовтня
Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2024 року
23 жовтня, 00:24
На Кіровоградщині очільницю районної МСЕК викрито на хабарі
На Кіровоградщині очільницю районної МСЕК викрито на хабарі
8 листопада, 17:20
Екс голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв
Завтра у ексголови «Нафтогазу» Коболєва спливають термін дії арешту та заборона виїзду з країни
11 листопада, 12:11
Високопосадовиця Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії отримала підозру
Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні
11 листопада, 13:26
Голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа перебуває під вартою вже місяць
Тумбочка з доларами у голови МСЕК. Антикорупційний суд утретє відклав розгляд справи
6 листопада, 13:43
Організатори корупційних схем отримали підозри
Правоохоронці ліквідували схеми ухилення від мобілізації в п’ятьох областях
14 листопада, 13:52
Уряд спрямував до Ради законопроєкт, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини
Шмигаль розповів про нову систему, що змінить МСЕК
12 листопада, 18:18
Зловмисники вчиняли теракти у прифронтовому місті та шпигували за підрозділами Сил оборони
Підірвали авто військовослужбовця ЗСУ та готували теракти: у Харкові затримано агентів РФ
Вчора, 10:28

Кримінал

Правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів: затримано посадовців МСЕК
Правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів: затримано посадовців МСЕК
У декларації глави Харківської облради виявлено невідповідності на понад 3 млн грн
У декларації глави Харківської облради виявлено невідповідності на понад 3 млн грн
Правоохоронці розслідуватимуть вбивство Фаріон ще рік – матеріали справи
Правоохоронці розслідуватимуть вбивство Фаріон ще рік – матеріали справи
Анатомія зради. Найсвіжіші вироки та історії громадян, обвинувачених у роботі на Росію
Анатомія зради. Найсвіжіші вироки та історії громадян, обвинувачених у роботі на Росію
«Погрожував військовому вбивством». На Дніпропетровщині затримано депутата (фото)
«Погрожував військовому вбивством». На Дніпропетровщині затримано депутата (фото)
Розтрата 3,5 млн підприємства «Укроборонпрому»: суд виніс вирок семи чиновникам
Розтрата 3,5 млн підприємства «Укроборонпрому»: суд виніс вирок семи чиновникам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 листопада: ситуація на фронті
45K
«Час грає проти нас». Командир «Азова» звернувся до військового командування
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 листопада 2024
32K
Українська співачка купила БТР для Збройних сил
18K
Міноборони анонсувало реформування системи мобілізації
15K
США звинуватили Китай у лицемірстві під час засідання Радбезу ООН

Новини

Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлиива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 05:50
Друга тривога у Києві тривала більше години
Сьогодні, 03:34
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua