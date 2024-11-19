У декларації глави Харківської облради виявлено невідповідності на понад 3 млн грн

Очільниця Харківської облради не зазначила в декларації відомості про нерухоме майно у Ніцці, вартість якого може становити 88 тис. євро

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3,4 млн грн у декларації за 2022 рік, яку подала голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко. Про це повідомила пресслужба відомства.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) внесло в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості та розпочало кримінальне провадження за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Під час перевірки НАЗК встановило, що чинна голова Харківської облради не зазначила в декларації відомості про нерухоме майно у Ніцці, Франція, вартість якого може становити 88 тис. євро (понад 2,7 млн грн), яким користується (орендує) її чоловік.

Також на підставі аналізу відомостей про підтверджені доходи і витрати посадовиці протягом звітного періоду виявлено ознаки завищення відображеного в декларації розміру готівки на понад 680 тис. грн.

Крім цього, НАЗК поставило під сумнів факт отримання її чоловіком доходу від продажу корпоративних прав Le Folie’s (ресторанний бізнес у Франції) у розмірі лише 500 євро.

Також посадовиця не зазначила в декларації відомості про визначення її чоловіка кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, зареєстрованої за законодавством Франції SAS Midi au Soleil (ресторан на набережній Канн, Франції).

НАЗК не називає ім'я посадовиці, однак відомо, що з серпня 2021 року очільницею Харківської облради є Тетяна Єгорова-Луценко. 41-річна посадовиця замінила на посаді підозрюваного в хабарництві Артура Товмасяна. До того вона була заступницею голови фракції «Слуга народу» в обласній раді. Луценко також є президенткою Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області і Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад». Посадовиця є офіційним спостерігачем від України в Комітеті Європейських регіонів у Брюсселі.

Нагадаємо, у червні НАЗК повідомило, що перевірить статки родини заступника голови податкового комітету Верховної Ради Ярослава Железняка в порядку Закону України «Про запобігання корупції». У листопаді, згідно з даними офіційного сайту НАЗК, така перевірка стосовно депутата вже почалася.

Раніше повідомлялося, що начальник Головного управління Державної казначейської служби в Полтавській області Ігор Верига спільно з дружиною задекларував $62 млн готівки, отриманих у спадщину від батьків у вигляді іноземної валюти та дорогоцінних злитків.