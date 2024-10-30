У Харкові затримано вченого, який допомагав окупантам покращувати «Шахеди»

Зловмисник працював над модернізацією двигунів та катапультних установок

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ворожого поплічника, який працював на військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Ним виявився 72-річний учений-механік, який розробляв креслення для удосконалення дронів-камікадзе типу «Шахед». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, зловмисник працював над модернізацією двигунів та катапультних установок. Зокрема, фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників. Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює з російською компанією, що займається виробництвом ударних дронів типу «Шахед».

«Для комунікації з російськими спільниками харків’янин використовував електронну пошту та популярний месенджер. При цьому він маскував співпрацю з окупантами під виглядом підготовки наукових праць у галузі БпЛА. Як встановило розслідування, вчений залучив до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік з Харківщини до РФ. Там він влаштувався до московського технологічного університету, в якому займається розробкою дронів для збройних сил Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Контррозвідники Служби безпеки задокументували злочини харківського науковця і затримали його за місцем проживання в обласному центрі. Під час обшуків було вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон та флеш-носії із доказами підривної діяльності на користь ворога.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також правоохоронці плануються заочно повідомити про підозру спільнику фігуранта.

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