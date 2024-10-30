Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Харкові затримано вченого, який допомагав окупантам покращувати «Шахеди»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Харкові затримано вченого, який допомагав окупантам покращувати «Шахеди»
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Зловмисник працював над модернізацією двигунів та катапультних установок

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ворожого поплічника, який працював на військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Ним виявився 72-річний учений-механік, який розробляв креслення для удосконалення дронів-камікадзе типу «Шахед». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, зловмисник працював над модернізацією двигунів та катапультних установок. Зокрема, фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників. Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює з російською компанією, що займається виробництвом ударних дронів типу «Шахед».

«Для комунікації з російськими спільниками харків’янин використовував електронну пошту та популярний месенджер. При цьому він маскував співпрацю з окупантами під виглядом підготовки наукових праць у галузі БпЛА. Як встановило розслідування, вчений залучив до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік з Харківщини до РФ. Там він влаштувався до московського технологічного університету, в якому займається розробкою дронів для збройних сил Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Контррозвідники Служби безпеки задокументували злочини харківського науковця і затримали його за місцем проживання в обласному центрі. Під час обшуків було вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон та флеш-носії із доказами підривної діяльності на користь ворога.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також правоохоронці плануються заочно повідомити про підозру спільнику фігуранта.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала на Донеччині агента російської Федеральної служба безпеки. Ним виявився завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Раніше Служба безпеки України затримала в Києві агента російського Головного розвідувального управління (ГРУ), який розставляв «відеопастки» для онлайн-коригування ударів по столиці.

Читайте також:

Теги: безпілотник СБУ дрон окупанти колабораціонізм вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві трапилась пожежа під час атаки безпілотників
Внаслідок атаки БпЛА у Києві пошкоджена газова магістраль: є постраждалі
Вчора, 06:16
Росія втратила за жовтень дуже багато військових
Втрати росіян у жовтні одні з найбільших – розвідка Естонії
28 жовтня, 23:45
БРДМ-2 зберігалися переважно на базах тривалого зберігання військової техніки під номерами: 22, 111, 6018
Росія відновлює бронемашини БРДМ-2 для війни в Україні: про що це свідчить
23 жовтня, 03:07
«Російське командування не довіряє своїм солдатам, які підняли руки»
Повернулися з полону, щоб... померти. Як російське командування утилізує своїх солдат
22 жовтня, 01:30
У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
19 жовтня, 08:55
Російська армія збільшила використання техніки на двох напрямках фронту – ISW
Російська армія збільшила використання техніки на двох напрямках фронту – ISW
19 жовтня, 08:30
Важкі бої йдуть біля Курахового
Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2024 року
14 жовтня, 00:00
Олександр Захаров – власник та головний конструктор російської компанії Zala Aero Group, яка розробляє безпілотні системи для війни проти України
Головний конструктор російських дронів отримав підозру від СБУ
3 жовтня, 15:16
Німецька газета проаналізувала наслідки втрати Вугледара
Німецька газета проаналізувала наслідки втрати Вугледара
3 жовтня, 00:46

Кримінал

У Харкові затримано вченого, який допомагав окупантам покращувати «Шахеди»
У Харкові затримано вченого, який допомагав окупантам покращувати «Шахеди»
На Львівщині суд оштрафував учителя, який перебрав у день Першого дзвоника
На Львівщині суд оштрафував учителя, який перебрав у день Першого дзвоника
Коригувальниця ФСБ наводила ракети на Харків за допомогою селфі: як її покарали
Коригувальниця ФСБ наводила ракети на Харків за допомогою селфі: як її покарали
Заробили 10,5 млн грн на закупівлях для військових: у Дніпрі судитимуть посадовців міськради
Заробили 10,5 млн грн на закупівлях для військових: у Дніпрі судитимуть посадовців міськради
Лише 1,5% корупціонерів сіли до в'язниць за час повномасштабного вторгнення
Лише 1,5% корупціонерів сіли до в'язниць за час повномасштабного вторгнення
В Одесі чоловік за $12 тис. обіцяв ухилянтам вплинути на ВЛК для уникнення мобілізації
В Одесі чоловік за $12 тис. обіцяв ухилянтам вплинути на ВЛК для уникнення мобілізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2024
4708
Україна і Росія ведуть переговори. Financial Times дізналася, про що домовляються
2867
У Києві та області двічі за ніч лунала тривога
2271
ЗСУ вперше вдарили по військових КНДР у Курській області – El Pais
2033
Коригувальниця ФСБ наводила ракети на Харків за допомогою селфі: як її покарали

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Вчора, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
28 жовтня, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
28 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua