Чи порушив Перелигін антикорупційні обмеження на посаді заступника міністра? НАЗК розпочало перевірку

Перевірка триватиме щонайменше шість місяців

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить, чи допустив колишній заступник міністра економіки Єгор Перелигін конфлікт інтересів під час перебування на посаді. Перевірка стартувала у п'ятницю, 30 жовтня і триватиме щонайменше шість місяців. Про це «Главкому» повідомило джерело у правоохоронних органах.

За даними ЗМІ, наприкінці жовтня після звільнення з посади Перелигін працевлаштувався в інвестиційну групу BGV Group Management бізнесмена Геннадія Буткевича. Колишній урядовець став заступником генерального директора з питань видобутку та увійшов до ради директорів компанії.

У Міністерстві економіки Перелигін відповідав, зокрема, за питання надрокористування. Також він представляв Україну в Американо-українському інвестиційному фонді відбудови (URIF).

За відомостями видання «Наші гроші», BGV Group працює у сфері видобутку корисних копалин, яка входила до повноважень Перелигіна на державній службі. Крім того, 15 жовтня компанія повідомила про погодження фондом URIF створення спільної інвестиційної платформи для розвитку проєктів у сфері критичних мінералів. Йдеться про початкові інвестиції до $30 млн. Серед напрямів – розробка активів, пов'язаних із берилієм і цирконієм.

15 квітня 2025 року Кабінет міністрів України призначив Єгора Перелигіна заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України за каденції міністерки Світлани Гринчук. На цій посаді він пропрацював трохи понад три місяці. Після ліквідації Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів він став єдиним із заступників, хто перейшов у новостворене міністерство на посаду заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства. Як у Міндовкілля, так і в об'єднаному Мінекономіки основна діяльність Єгора Перелигіна пов'язана з питаннями використання надр.

Журналісти також звернули увагу на можливу участь Перелигіна в ухваленні рішень, пов'язаних із бізнесом Буткевича. Зокрема, видання Nadra.info повідомляло про його голосування у складі міжвідомчої комісії щодо ділянок корисних копалин в інтересах ТОВ «Атомні енергетичні системи України», яке належить бізнесмену.

За словами юриста Центру протидії корупції Романа Вербовського, стаття 26 Закону України «Про запобігання корупції» обмежує можливість працевлаштування колишніх посадовців протягом року після звільнення в компанії, щодо яких вони здійснювали нагляд, контроль або ухвалювали рішення. «У цьому випадку треба дивитися на функціонал посадовця і перевіряти, які рішення він ухвалював і чи ухвалював їх загалом саме щодо цієї юридичної особи. Якщо такі рішення все ж були, у НАЗК є єдиний механізм реагування, передбачений статтею 26 закону: звернутися до суду, щоб розірвати з цією особою трудовий договір або укладений правочин. Однак мені не відомо про подібні звернення НАЗК раніше», – підкреслив він.

Нагадаємо, Єгор Перелигін мав досвід управління як у приватному, так і в державному секторі. У 2018-2019 роках він керував компанією «Петро-Консалтінг» (нині називається «Європейський літій Україна»). Ця структура володіла спецдозволом на літієві руди родовища Шевченківське (нині тимчасово окуповане), а також намагалася отримати дозвіл на ще одну ділянку – «Добра».

До слова, Єгор Перелигін, коли прийшов у виконавчу владу із промисловості та банківської сфери, задекларував дорогий годинник, значні грошові активи і нерухомість дружини.

Як повідомлялось, 24 жовтня стало відомо, що Кабмін відкликав Єгора Перелигіна з посади уповноваженої особи України в Американсько-Українському інвестиційному фонді відбудови. Його місце за згодою обійняла колишня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.