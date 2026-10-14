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Незадекларована квартира, землі та готівка: що НАЗК знайшло у топменеджера «Антонова»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Незадекларована квартира, землі та готівка: що НАЗК знайшло у топменеджера «Антонова»
З 4 квітня 2015 року Акціонерне товариство «Антонов» входить до складу державного концерну «Укроборонпром»
фото: Вікіпедія

Загальна сума недостовірних відомостей у декларації Рибалки (3,9 млн грн) перевищує 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило в декларації заступника генерального директора (з безпеки) АТ «Антонов» Олександра Рибалки недостовірні відомості на майже 4 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на результати повної перевірки декларації посадовця.

Декларацію за 2024 рік Рибалка подав 26 березня 2025 року. Сама перевірка тривала з 20 квітня до 11 вересня 2026 року (строк проведення було продовжено у зв'язку з переведенням на іншу посаду).

За результатами перевірки аудитори виявили розбіжності на загальну суму 3, 9 млн грн, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Основні порушення та розбіжності, виявлені під час перевірки

Нерухомість

Суб'єкт декларування не зазначив квартиру загальною площею 74,02 кв. м у Києві, де він та члени його сім'ї фактично проживали у 2024 році (мінімальна ринкова вартість – 2,7 млн грн).

Рибалка не задекларував дві земельні ділянки площею 14 835 кв. м та 14 836 кв. м у Харківській області, які належать дружині на праві власності з 2022 року (вартість кожної – по 50,2 тис. грн). Пояснення про втрату документів через окупацію та бойові дії в с. Кутузівка НАЗК не прийняло, оскільки декларувач був обізнаний про їх наявність.

Також декларант вказав невідповідні дані щодо ще однієї ділянки дружини в с. Циркуни: вказано 100 тис. грн, тоді як за договором купівлі-продажу її реальна вартість становить 78,5 тис. грн.

Таким чином суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійcності на загальну суму 2,8 млн грн.

Транспортні засоби

У розділі щодо автомобіля дружини (Toyota Rav4, 2013 р.в.) вказано неточний VIN-код та спірну вартість (680 тис. грн).

Декларант пояснив, що відомості про вартість транспортного засобу зазначалися на підставі договору купівлі-продажу, який у зв'язку з об'єктивними обставинами, спрчиненими воєнними діями, втрачено.

Таким чином суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійcності, чим не дотримав вимоги п.3 ч.1.ст 46 Закону.

Доходи

Не вказано невеликі державні виплати за програмами «Зимова підтримка» (1 тис. грн у декларанта та 2 тис. грн у дружини) та «Національний кешбек» (416,74 грн).

У декларації дружини спочатку не відображено дохід від продажу квартири в Харкові на суму 3 150 680 грн (хоча самі кошти згодом фігурували в готівкових активах).

Грошові активи та банківські рахунки:

Встановлено неможливість формування задекларованого приросту готівкових заощаджень декларанта за рахунок офіційних доходів на суму майже 585 тис. грн.

Не задекларовано залишки коштів на банківських рахунках в «Ощадбанку» та «ПриватБанку» (зокрема кошти декларанта на суму 587 тис. грн та активи дружини на 220 тис. грн), оскільки сукупний розмір активів перевищував поріг декларування.

Висновки НАЗК

Загальна сума недостовірних відомостей (3, 9 млн грн) перевищує 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить ознаки правопорушення за ст. 366-2 КК України.

НАЗК зобов'язало повідомити суб'єкта призначення про результати перевірки, вжити заходів для створення можливості подання виправленої декларації та оприлюднило відповідну довідку.

Незадекларована квартира, землі та готівка: що НАЗК знайшло у топменеджера «Антонова» фото 1

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в декларації колишнього заступника міністра оборони (2020-2021 рр.) Олександра Миронюка недостовірні відомості на 11,6 млн грн. НАЗК перевірило декларацію за 2024 рік, яку Миронюк подав 26 квітня 2025 року як заступник директора державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторгівельна фірма «Прогрес», що є дочірнім підприємством державної компанії «Укрспецекспорт». Перевірка тривала з 11 травня до 2 вересня 2026 року.

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Теги: ГП «Антонов» декларація НАЗК

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