Немовля у сумці в під’їзді будинку: поліція Тернополя розслідує випадок

Поліція розшукує матір немовляти

У Тернополі в під’їзді багатоповерхового будинку на вулиці Київській виявили новонароджену дитину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Нацполіції в Тернопільській області.

За даними поліції, повідомлення про знайдене немовля надійшло 15 січня близько 1:00 ночі. Дитину виявили в сумці в під’їзді житлового будинку.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку, слідчі, ювенальні поліцейські та працівники інших профільних служб.

Немовля доставили до медичного закладу, де його обстежили лікарі. Медики встановили, що дівчинка народилася за кілька годин до того, як її знайшли. Наразі дитина перебуває в реанімаційному відділенні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці). Правоохоронці розшукують матір дитини, встановлюють можливих свідків та очевидців, а також опрацьовують записи з камер відеоспостереження для з’ясування всіх обставин.

У поліції нагадали, що у приймальному відділенні пологового будинку міської лікарні №2 у Тернополі функціонує «Вікно життя», де можна анонімно залишити новонароджену дитину.

