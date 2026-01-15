Головна Країна Кримінал
Немовля у сумці в під’їзді будинку: поліція Тернополя розслідує випадок

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки залишили новонароджену дівчинку
фото: Національна поліція України

Поліція розшукує матір немовляти

У Тернополі в під’їзді багатоповерхового будинку на вулиці Київській виявили новонароджену дитину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Нацполіції в Тернопільській області.

За даними поліції, повідомлення про знайдене немовля надійшло 15 січня близько 1:00 ночі. Дитину виявили в сумці в під’їзді житлового будинку.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку, слідчі, ювенальні поліцейські та працівники інших профільних служб.

Немовля доставили до медичного закладу, де його обстежили лікарі. Медики встановили, що дівчинка народилася за кілька годин до того, як її знайшли. Наразі дитина перебуває в реанімаційному відділенні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці). Правоохоронці розшукують матір дитини, встановлюють можливих свідків та очевидців, а також опрацьовують записи з камер відеоспостереження для з’ясування всіх обставин.

У поліції нагадали, що у приймальному відділенні пологового будинку міської лікарні №2 у Тернополі функціонує «Вікно життя», де можна анонімно залишити новонароджену дитину.

Раніше, в одному із сіл Саф’янівської громади на Одещині 11-річний хлопець жорстоко повівся з домашнім собакою. Відео інциденту з’явилося у мережі та привернуло увагу правоохоронців. За даними поліції Одеської області, хлопець розкручував тварину на повідку та скидав її зі схилу. Правоохоронці оперативно встановили особу дитини.

Сам хлопець пояснив, що вважав свої дії «грою». На щастя, тварина не постраждала.

Оскільки дитина не досягла віку, з якого настає адміністративна відповідальність, поліцейські склали протокол на його матір за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо неналежного виховання дитини. Жінці загрожує штраф до 1700 гривень.

