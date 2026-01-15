На Одещині підліток жорстоко скинув собаку зі схилу: реакція поліції

11-річний хлопець жорстоко повівся з домашнім собакою, розкручуючи його на повідку та скидаючи зі схилу

Поліцейські склали протокол на його матір. Жінці загрожує штраф до 1700 гривень

В одному із сіл Саф’янівської громади на Одещині 11-річний хлопець жорстоко повівся з домашнім собакою, розкручуючи його на повідку та скидаючи зі схилу. Відео інциденту з’явилось у мережі та привернуло увагу поліції. Про це пише «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

Правоохоронці оперативно встановили особу дитини. Сам хлопець пояснив, що вважав це «грою». На щастя, тварина не постраждала.

Оскільки хлопець не досяг віку, з якого настає адміністративна відповідальність, поліцейські склали протокол на його матір за ст. 184 КУпАП щодо неналежного виховання дитини. Жінці загрожує штраф до 1700 гривень.

Крім того, правоохоронці провели профілактичну бесіду з хлопцем, його друзями та їхніми батьками, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому. У поліції нагадали, що за жорстоке поводження з тваринами передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, за перші п'ять місяців 2025 року Генеральна прокуратура України зафіксувала рекордні 386 кримінальних проваджень за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Це майже в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, у 80% справ вже вручено підозру, хоча до суду наразі дійшло лише 4% від усіх проваджень.