Головна Київ Новини
search button user button menu button

Влучання дрона у 15-поверхівку в Солом’янському районі: поліція показала наслідки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Влучання дрона у 15-поверхівку в Солом’янському районі: поліція показала наслідки
Удар прийшовся по технічному поверху 15-поверхівки у Солом’янському районі. 15 січня 2026 рік
фото: Національна поліція України

На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного управління

Вранці 15 січня 2026 року під час чергової ворожої атаки на столицю зафіксовано влучання безпілотника у житловий сектор Солом’янського району. Ворожий дрон поцілив у дах багатоповерхівки, а саме в технічний поверх будівлі. Окрім самої споруди, руйнувань зазнали й автомобілі, що були припарковані на прибудинковій території. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці документують наслідки обстрілу та фіксують усі пошкодження майна громадян для подальшого залучення цих матеріалів до кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.

Пошкоджена решітка на технічному поверсі будівлі
Пошкоджена решітка на технічному поверсі будівлі
фото: Національна поліція України
Пошкоджені автівки на парковці біля будинку, у який влучили уламки дрона
Пошкоджені автівки на парковці біля будинку, у який влучили уламки дрона
фото: Національна поліція України
На місці влучання працюють правоохоронці
На місці влучання працюють правоохоронці
фото: Національна поліція України
Пошкоджена вибухом стіна технічного поверху будинку
Пошкоджена вибухом стіна технічного поверху будинку
фото: Національна поліція України
Технічний поверх засипано уламками цегли після влучання
Технічний поверх засипано уламками цегли після влучання
фото: Національна поліція України

За попередніми даними правоохоронців, потерпілих немає. На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного управління, які документують наслідки ворожої атаки та фіксують пошкодження.

Поліцейські фіксують наслідки ранкової дронової атаки на Київ 15 січня 2026 року
Поліцейські фіксують наслідки ранкової дронової атаки на Київ 15 січня 2026 року
фото: Національна поліція України/Facebook

Нагадаємо, під час ранкової ворожої атаки 15 січня у Солом'янському районі столиці зафіксовано влучання уламків безпілотника у житловий будинок. Вранці у столиці була оголошена повітряна тривога, яка тривала 20 хвилин. Повітряні сили попереджали про безпілотники у напрямку Києва.

До слова, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Теги: Київ обстріл дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ремонт трамвайних колій на вулиці Глибочицькій завершено
16 грудня трамваї №14 і №18 та автобус №112 повертаються на Глибочицьку
16 грудня, 2025, 08:23
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 20 грудня 2025 року
19 грудня, 2025, 19:56
ТРЦ «Караван Outlet», відкритий у 2003 році та оновлений у 2019 році, є першим професійним ТРЦ Києва
Більше не «Караван»: перший ТРЦ Києва змінив назву (фото)
22 грудня, 2025, 16:09
Візит Зеленського до Кіпру, ухвалено проєкт оновленого Трудового кодексу. Головне за 7 січня
Візит Зеленського до Кіпру, ухвалено проєкт оновленого Трудового кодексу. Головне за 7 січня
7 сiчня, 21:00
Раніше президент повідомляв, що РФ на тлі негоди готує нові удари по Україні
Посольство США попередило про масований російський удар найближчими днями
8 сiчня, 20:49
Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов
Головний прапор України буде приспущено 26 грудня: причина
25 грудня, 2025, 23:42
Прибирання снігу на вулицях Києва 31 грудня 2025 року
Київ зустрічає Новий рік зі снігом: на вулиці виведено понад 300 одиниць техніки
31 грудня, 2025, 09:55
У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом та отримала 73% опіків тіла
Посадовця «Київтеплоенерго» затримано через падіння підлітки в яму з окропом
4 сiчня, 08:36
Киянам варто подбати про теплі речі, запаси води, їжі та медикаментів для себе тп домашніх улюбленців
Йдуть сильні морози. Столична влада закликала киян рятуватися самотужки
8 сiчня, 16:10

Новини

Влучання дрона у 15-поверхівку в Солом’янському районі: поліція показала наслідки
Влучання дрона у 15-поверхівку в Солом’янському районі: поліція показала наслідки
Демонтаж МАФів на Харківському шосе завершено: що з’явиться замість них
Демонтаж МАФів на Харківському шосе завершено: що з’явиться замість них
У Славутичі через вибух газового балона у багатоповерхівці постраждало двоє людей
У Славутичі через вибух газового балона у багатоповерхівці постраждало двоє людей
Нічна атака на Київщину: постраждали приватні оселі в Бучанському районі
Нічна атака на Київщину: постраждали приватні оселі в Бучанському районі
Пожежа в Києві: у Голосіївському районі палала триповерхівка (фото)
Пожежа в Києві: у Голосіївському районі палала триповерхівка (фото)
Ранкова атака на Київ: уламок дрона влучив у 15-поверхівку в Солом’янському районі (фото)
Ранкова атака на Київ: уламок дрона влучив у 15-поверхівку в Солом’янському районі (фото)

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua