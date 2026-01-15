Влучання дрона у 15-поверхівку в Солом’янському районі: поліція показала наслідки

Удар прийшовся по технічному поверху 15-поверхівки у Солом’янському районі. 15 січня 2026 рік

На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного управління

Вранці 15 січня 2026 року під час чергової ворожої атаки на столицю зафіксовано влучання безпілотника у житловий сектор Солом’янського району. Ворожий дрон поцілив у дах багатоповерхівки, а саме в технічний поверх будівлі. Окрім самої споруди, руйнувань зазнали й автомобілі, що були припарковані на прибудинковій території. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці документують наслідки обстрілу та фіксують усі пошкодження майна громадян для подальшого залучення цих матеріалів до кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів.

Пошкоджена решітка на технічному поверсі будівлі фото: Національна поліція України

Пошкоджені автівки на парковці біля будинку, у який влучили уламки дрона фото: Національна поліція України

На місці влучання працюють правоохоронці фото: Національна поліція України

Пошкоджена вибухом стіна технічного поверху будинку фото: Національна поліція України

Технічний поверх засипано уламками цегли після влучання фото: Національна поліція України

За попередніми даними правоохоронців, потерпілих немає. На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного управління, які документують наслідки ворожої атаки та фіксують пошкодження.

Поліцейські фіксують наслідки ранкової дронової атаки на Київ 15 січня 2026 року фото: Національна поліція України/Facebook

Нагадаємо, під час ранкової ворожої атаки 15 січня у Солом'янському районі столиці зафіксовано влучання уламків безпілотника у житловий будинок. Вранці у столиці була оголошена повітряна тривога, яка тривала 20 хвилин. Повітряні сили попереджали про безпілотники у напрямку Києва.

До слова, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.