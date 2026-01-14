Головна Країна Кримінал
На Львівщині водій стріляв у бус ТЦК. Поліція оголосила план перехоплення

Внаслідок стрілянини на Львівщині ніхто не постраждав

У селищі Рудно, що на Львівщині відбулася стрілянина. Водій одного з авто стріляв у мікроавтобус, де перебували працівники ТЦК. Стрілок втік з місця подій. Поліція оголосила план перехоплення. Про це йдеться у повідомленні поліція Львівщини, інформує «Главком».

Інцидент відбувся у середу, 14 січня близько 10 години ранку. Зазначається, що водій авто марки Volkswagen Passat здійснив кілька пострілів по автомобілю Volkswagen Transporter.

Виявилося, що мікроавтобус належав військовослужбовцям РТЦК, які здійснювали заходи з оповіщення. У поліції повідомили, що бус отримав лише технічні пошкодження. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Після події поліціянти почали пошук зловмисника, який втік з місця подій.

На водія авто, що спричинив стрілянину, може чекати позбавлення волі на строк від трьох до семи років. «За цим фактом слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як у місті Борислав Львівської області чоловік намагався зґвалтувати 14-річну школярку посеред міста. Однак перехожим вдалося запобігти злочину. Чоловіка затримала поліція. Іцидент стався 7 січня близько 22:20 на одній з вулиць міста. 58-річний чоловік переслідував дівчинку, яка йшла додому.

Раніше «Главком» повідомляв, що на Львівщині правоохоронці затримали 25-річного чоловіка, який жорстоко побив мешканця сусіднього села. Постраждалий, військовослужбовець, що перебував на реабілітації, отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема субдуральний крововилив, і зараз перебуває у реанімації. 

Львівщина водій поліція стрілянина ТЦК

