Обшуки не потрібні. Голова НАЗК пояснив, як вичислюють брехню в деклараціях

Павлущик: Ми проводимо перевірку по документах, баз даних державних органів і приватних структур та отримуємо пояснення осіб, щодо яких проводиться перевірка

«НАЗК за своїм функціоналом не проводить обшуків і не допитує людей»

Контроль та автоматизована перевірка декларацій дозволяє проаналізувати можливість людини мати ті кошти, які вона декларує. І в разі невідповідності – декларація потрапить на повну перевірку. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик.

За його словами, логічний та арифметичний контроль та автоматизована перевірка декларацій включають в себе певні правила, які, зокрема, дозволяють проаналізувати можливість людини заощадити ті кошти, які вона декларує.

«Якщо у особи в порівнянні з попередніми деклараціями не підтверджується можливість мати ці статки, така декларація отримує високий рейтинг ризикованості і може потрапити на повну перевірку. Важливо підкреслити, що НАЗК за своїм функціоналом не проводить обшуків і не допитує людей. Ми проводимо лише перевірку по документах і даних реєстрів, баз даних державних органів і приватних структур та отримуємо пояснення осіб, щодо яких проводиться перевірка», – пояснив Павлущик.

Голова агентства заявив, що у них є яскраві приклади декларування значних розмірів готівкових коштів, джерела походження яких декларант не зміг підтвердити, також кейси про подарунки від літніх батьків на значні суми.

«Наприклад, за результатами повної перевірки декларацій за 2021 та 2022 роки, поданих Очаківським міським головою, ми встановили ознаки незаконного збагачення на суму понад 12 млн грн та недостовірного декларування на суму понад 3 млн грн. Зокрема, встановлено, що під час війни у 2022 році посадовець разом із дружиною набули у власність квартиру в Іспанії площею 122,31 кв. м вартістю понад 5 млн грн. Крім того, сам голова отримав нібито від матері подарунки у вигляді готівки на понад 12 млн грн. при тому, що законні доходи матері не дозволяли дарувати кошти у таких розмірах», – розповів Павлущик.

Очільник відомства додав, що згаданий посадовець у декларації, серед іншого, зазначив зростання у звітному періоді грошових активів на 2 млн грн, законність джерел походження яких не підтвердив під час перевірки.

Тож, як пояснив Віктор Павлущик, за результатами встановлених фактів Національною поліцією розпочато кримінальні провадження за статтями «незаконне збагачення» «внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації».

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає повторну повну перевірку декларації очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, у якої працівники ДБР під час обшуків виявили готівкою майже $6 млн.

Також працівники ДБР виявили у депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості. ДБР не вказує імені депутатки, однак з власних джерел «Главкому» стало відомо, що йдеться про Світлану Баранську від депутатської фракції «Політична партія «Європейська солідарність».

До слова, депутатка Житомирської міськради від партії «Батьківщина» Олена Розенблат не задекларувала елітну нерухомість в Обʼєднаних Арабських Еміратах, дохід від її оренди та продажу – сукупно складає $959 тис.