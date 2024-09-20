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Оприлюднено рейтинг впливових воєнних блогерів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Оприлюднено рейтинг впливових воєнних блогерів
Найвпливовішим оглядачем було визнано Олексія Петрова – громадського діяча, ветерана АТО
фото з відкритих джерел

До списку найвпливовіших воєнних блогерів увійшли журналісти, ветерани та чинні військовослужбовці

Із кінця серпня на порталі The Page тривало голосування в рейтингу воєнних блогерів. Загалом до лонглиста увійшли чинні та колишні військовослужбовці, ветерани та деякі цивільні, що концентруються на воєнній тематиці і які мають не менше ніж 50 тис. підписників у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram, Х або YouTube

Кілька учасників не дотягувало за цим показником, але їх було додано до лонглиста. Ще кілька кандидатур увійшли до голосування за підказкою читачів. 

За підсумками була сформована перша десятка рейтингу блогерів, яких найчастіше читають і яким довіряють.

Топ-5 рейтингу воєнних блогерів:

Олексій Петров. 2014 року пішов на війну. Бувши чинним військовослужбовцем з позивним «Кіт», Петров став популярним блогером у Facebook. Написав книгу «Кава з присмаком попелу» про події 2014-2015 років у Маріуполі та на фронті. Також входив до складу групи, метою якої було побудувати для українських військовослужбовців комфортні гуртожитки. З початком повномасштабного вторгнення повернувся на фронт, приєднавшись до десантно-штурмових військ.

Олексій Петров: письменник, блогер, громадський діяч, ветеран АТО, офіцер ЗСУ
Олексій Петров: письменник, блогер, громадський діяч, ветеран АТО, офіцер ЗСУ
фото з відкритих джерел

Юрій Бутусов: головний редактор «ЦензорНЕТ». З початком великої війни став часто виїжджати на передову, щоб висвітлювати події на фронті. Його YouTube-канал «Бутусов Плюс» вже зібрав аудиторію понад 1,1 млн підписників;

Юрій Бутусов: головний редактор «ЦензорНЕТ», автор YouTube-блогу
Юрій Бутусов: головний редактор «ЦензорНЕТ», автор YouTube-блогу
фото з відкритих джерел

Олександр Карпюк або ж Serg Marco. За його профілем у Facebook слідкує вже понад 70 тис. підписників. Дописувати під цим псевдонімом Карпюк почав після участі у Революції Гідності, тоді ж долучився до волонтерства. У 2016 році під псевдонімом Серж Марко Карпюк видав книгу «Хроніка гібридної війни». Наразі 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка, де вже майже два роки служить Карпюк, захищає найгарячіший Покровський напрямок на Донеччині;

Олександр Карпюк (Serg Marco): військовослужбовець-аеророзвідник, громадський діяч, письменник, блогер
Олександр Карпюк (Serg Marco): військовослужбовець-аеророзвідник, громадський діяч, письменник, блогер
фото з відкритих джерел

Костянтин Машовець: координатор групи «Інформаційний спротив», експерт Українського центру дослідження проблем безпеки ім. Дмитра Тимчука, полковник запасу. Понад 70 тис. підписників зібрав телеграм-канал експерта;

Костянтин Машовець: координатор групи «Інформаційний спротив», експерт Українського центру дослідження проблем безпеки ім. Дмитра Тимчука, військовий оглядач, полковник запасу
Костянтин Машовець: координатор групи «Інформаційний спротив», експерт Українського центру дослідження проблем безпеки ім. Дмитра Тимчука, військовий оглядач, полковник запасу
фото з відкритих джерел

Роман Бочкала. У 2013 році став співзасновником ТОВ «Інформаційне агентство «Стоп корупції ТВ». З 2014 року висвітлює війну в Україні, став співзасновником та активним діячем Благодійного фонду допомоги військовим «Батальйон волонтер». Має власний телеграм-канал Bochkala_WAR, а також канал на YouTube.

Роман Бочкала: журналіст і блогер, який сконцентрувався на висвітленні російсько-української війни та волонтерстві
Роман Бочкала: журналіст і блогер, який сконцентрувався на висвітленні російсько-української війни та волонтерстві
фото з відкритих джерел

Також до топ-10 рейтингу увійшли:

  • Анатолій Штефан (Штірліц): блогер, що висвітлює події війни, полковник Збройних сил України;
  • Тарас Березовець: політтехнолог, журналіст, телеведучий, політичний коментатор, офіцер ЗСУ;
  • Роберт Бровді (Мадяр: у минулому бізнесмен, зараз командир окремого полку безпілотних систем;
  • Валерій Прозапас: у минулому бізнесмен, зараз – політик та офіцер ЗСУ;
  • Олександр Коваленко: письменник, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив».

До слова, раніше ми публікували рейтинг політиків, які найбільше витрачаються на свою рекламу у Facebook.

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Теги: волонтер бізнесмен полковник фронт блогер Юрій Бутусов Олексій Петров YouTube журналіст письменник Telegram Facebook рейтинг спротив

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