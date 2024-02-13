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Глава департаменту по боротьбі з наркотиками Нацполіції Торгало повідомив деталі гучного затримання

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Глава департаменту по боротьбі з наркотиками Нацполіції Торгало повідомив деталі гучного затримання
Злочинна організація поширювала наркотики майже по всій території України
фото: Національна поліція

«Це одна з найпотужніших банд, машстаб роботи якої сягав території майже всієї Україн», – Дмитро Торгало про
затримання залишків «Двадцятківських»

 

Потужна злочинна організація хотіла відновити свій вплив та заробляла сотні мільйони гривень, виробляючи та продаючи наркотики. 38 членів «Двацятківських» поліція затримала минулого року. Для ліквідації наркосиндикату було залучено 700 поліцейських та проведено понад 180 одночасних обшуків. Пʼятнадцять зловмисників отримали підозру. Фігуранти перебувають під вартою. Про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції на своїй сторінці у Facebook.

За словами начальника  ДБН Нацполіції Дмитра Торгала, реалізація наркоугруповання вимагала від правоохоронців високого професіоналізму та нестандартних підходів і стала однією з наймасштабніших кейсів у сфері боротьбі з великим наркобізнесом.

«Ми вели «Двацятківських» не один місяць. Це одна з найпотужніших банд, машстаб роботи якої сягав території майже всієї України, а прибутки від злочинної діяльності – більше сотні мільйонів у місяць. Залишки цього потужного угруповання ліквідовані. Ми мали справу не просто з ОЗГ. «Двадцятківські» були легендарними в своєму колі. Вони будували складні злочинні схеми та легалізовували доходи зокрема через купівлю дорогих авто для служби таксі. Система внутрішніх розрахунків була виключно через криптовалюту. Тож реалізувати їх викриття і затримання було непросто. Вдячний колегам за високий професіоналізм і нестандартні підходи, що дозволило виявити слабкі місця і затримати залишки наркобанди», – зазначив він.

Злочинна організація поширювала наркотики майже по всій території України. У Кривому Розі працювали три потужні нарколабораторії. Лише одна з них давала 420 тисяч разових доз психотропу ринковою вартістю понад 105 млн грн. Крім того, зловмисники також займалися вирощуванням і збутом канабісу.

Упродовж року лідер групи заробив майже мільйон доларів. Частину прибутку легалізував, купивши 44 автомобілі. Їх пізніше передав таксопарку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 266 кг наркотиків, психотропів та прекурсорів.

За результатами спецоперації пʼятнадцятьом особам повідомлено про підозру. Фігурантам суд вже обрав запобіжний захід – тримання під вартою. За вчинені правопорушення зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Теги: кримінал поліція наркотики

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