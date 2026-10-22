Операція «Карфаген»: повідомлено про підозру експосадовцю Офісу генпрокурора

Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди перевищує 1 млрд грн

НАБУ та САП повідомили про підозру ще одному учаснику злочинної організації, викритої у межах масштабної спецоперації «Карфаген». Йдеться про колишнього очільника одного з департаментів Офісу генпрокурора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними Центру протидії корупції, йдеться про колишнього начальника Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора Івана Тимошенка.

За даними слідства, посадовець відігравав одну з ключових ролей у функціонуванні злочинної схеми. Він безпосередньо відповідав за комунікацію з представниками нелегальних кол-центрів та систематичне одержання від них грошових коштів. Крім того, до його функцій входило забезпечення загальної безпеки та конспірації членів злочинної організації, а також залучення до протиправної діяльності інших осіб.

Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди перевищує 1 млрд грн. Кваліфікація дій підозрюваного: ч. 3 ст. 255 та ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, причетні до функціонування злочинної організації.

Операція «Карфаген» – масштабна спецоперація з ліквідації злочинної організації, яка спеціалізувалася на системному «кришуванні» мережі нелегальних шахрайських кол-центрів по всій території України. Її лідер – один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора. За щомісячну плату члени організації гарантували власникам кол-центрів захист від кримінального переслідування та блокування розслідувань.

Нагадаємо, що прокурора Сергія Кропиву було затримано у Львові 4 вересня у межах спецоперації НАБУ і САП «Карфаген». За версією слідства, перед затриманням він разом з іншою підозрюваною Єлизаветою Івахненко перебував на відпочинку у Львівській області. Після цього вони розділилися: Кропиву затримали в автомобілі у центрі Львова, а Івахненко – на вокзалі.

Івахненко – 24-річна одеситка, яку НАБУ ідентифікувало як Музу з оприлюднених записів у межах операції «Карфаген». За версією слідства, вона була близькою до Сергія Кропиви, якого у матеріалах справи називають Канцлером.

Як відомо, НАБУ і САП підозрюють Кропиву та його спільників у створенні злочинної організації, яка, за даними слідства, системно отримувала неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів та легалізувала понад 89,9 млн грн. З 6 вересня Кропива перебуває під вартою. При цьому має можливість вийти на волю, якщо знайде 120 млн грн застави.

До слова, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) підтвердила достатні підстави для відсторонення підозрюваного Сергія Кропиви від посади заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора.